Балканские страны на Евро бесконечно жалуются друг на друга. УЕФА завел уже шесть дел

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EНе начался
16:00СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
19:00ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
22:00НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
13:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Балканские страны на Евро бесконечно жалуются друг на друга. УЕФА завел уже шесть дел

В разборках участвуют даже страны, которые не играют на Евро.

Наверх
Балканские страны на Евро бесконечно жалуются друг на друга. УЕФА завел уже шесть дел | Источник: Спорт-Экспресс

Футбол вне политики — миф, это давно известно. На Евро-2024 нагляднейшее подтверждение этого факта болельщикам со всего мира подарили балканские страны. Всего за неделю, что длится турнир, они забросали друг друга взаимными обвинениями. В общей сложности на данный момент УЕФА инициировал уже шесть дел!

Активнее других лютует Сербия — на счету «Белых орлов» уже три жалобы. Сперва Федерация футбола Сербии призывала наказать Албанию за недопустимые баннеры и нецензурные скандирования в матче первого тура (против Италии, 1:2). УЕФА тогда выписал албанцам штраф в 37,5 тысячи евро.

Позднее сербы пожаловались на хорватов и албанцев за призывы убивать сербов, которые звучали во время их очного матча. По двум данным инцидентам расследование еще идет, но нет сомнений в наказании. К тому же Федерация футбола Сербии пригрозила сняться с турнира, если Хорватия и Албания не получат никаких санкций.

Сербия тоже оказалась в центре разбирательств — Федерация футбола Косово дважды пожаловалась на нее в УЕФА. Первый раз — за баннер «Косово — это Сербия». По этому случаю сербов уже оштрафовали на 10 тысяч евро. Второй раз косовары обвинили сербов в националистическом поведении. «Футбольная федерация Косово подала жалобу в УЕФА относительно националистического и расистского поведения сербских болельщиков в ходе матча группы С чемпионата Европы между сборными Словении и Сербии в Мюнхене», — заявили в Федерации футбола Косово.

Мирлинд Даку заводит албанских болельщиков | Источник: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Наконец, свой вклад внесли македонцы — тоже пожаловались на албанцев в УЕФА. И тоже за дело — нападающий албанской сборной и казанского «Рубина» Мирлинд Даку после игры с Хорватией взял в руки мегафон и начал заводить болельщиков нецензурными лозунгами. Македонцы возмутились.

«Выражаем глубокую обеспокоенность и решительно осуждаем националистические лозунги Мирлинда Даку, направленные против македонского государства, после вчерашнего матча между Хорватией и Албанией на чемпионате Европы. Такое поведение недопустимо и противоречит главным ценностям спортивной борьбы и взаимоуважения в футболе. Спорт, и особенно футбол, — основа для сплочения людей во всем мире. Однако подобная националистическая риторика подрывает эти принципы, разжигая ненависть между болельщиками и в обществе в целом», — заявили в Федерации футбола Македонии.

Непростые отношения между болельщиками и сборными объяснимы — ранее Сербия, Хорватия, Албания, Македония, Словения и Косово (а также Черногория и Босния и Герцеговина) входили в состав Югославии. Однако страна распалась в период с 1991 по 2006 год, этот процесс был кровавым и сопровождался стычками и боевыми действиями.

Взаимная ненависть и многочисленные территориальные претензии актуальны на Балканах до сих пор. Периодически вспыхивают локальные конфликты. Поэтому не стоит удивляться таким акциям болельщиков и таким действиям федераций.

Артем Белинин

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Словения — Сербия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Помните чумовой гол Ибрагимовича Буффону? Шедевры чемпионатов Европы
Известны комбо-карточки на 20 и 21 июня в Hamster Kombat
«Химки» продолжают зажигать — не могут уволить Талалаева. И берут ветеранов
Все фотогалереи
ВидеоФото
20Испания одолела Италию на Евро-2024
24Англия не справилась с Данией
12Сборная Сербии спаслась в конце матча против Словении на Евро-2024. Посмотрите, как это было
18Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы
19Хорватия и Албания дали жару на Евро
15Криштиану начал свой шестой Евро с победы
15Французы смогли победить только благодаря автоголу
20Дьявольское невезение Лукаку
25Англия с трудом обыграла Сербию
29Голландцы стартовали на ЧЕ с волевой победы
Главные темы
Вторая сборная в плей-офф и спасение Сербии. Что творится на ЧЕ
Канте приехал из Саудовской Аравии и разорвал Евро
Балканские страны на ЧЕ жалуются друг на друга. УЕФА завел 6 дел
Умеет делать почти все: Звезду сборной Словакии ждут в топ-клубе
Мбаппе в маске, мощь польской атаки и кураж словаков: 21 июня на Евро-2024
Голкипер Польши Щенсны высказался о предстоящем матче Евро-2024 с Австрией
Рабьо выйдет вместо Мбаппе в атаке против Нидерландов, Тчуамени дебютирует на Евро-2024
Испания пока лучшая команда Евро. И образец для Саутгейта, как выжать максимум из игроков
«Кошмар какой-то». Бубнов раскритиковал игру вратарей на чемпионате Европы — 2024
Лучано Спаллетти назвал основную причину поражения Италии от Испании на Евро
Король Испании прокомментировал победу «Красной фурии» в матче с Италией на Евро-2024
Тренер сборной Украины рассказал, почему вышел из раздевалки после разгрома от Румынии
«Лучше нас никого нет». Тренер сборной Испании — после победы над Италией
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
Албанец из «Рубина» извинился за оскорбительные кричалки на Евро
Итальянцы установили свой антирекорд по ударам за матч на Евро
Игра Испании — чистый восторг! Италия избежала разгрома благодаря феноменальному Доннарумме
Назван лучший игрок матча Испания — Италия
Автогол — лучший бомбардир Евро-2024. Но на прошлом турнире он «забил» больше
Сборная Испании лишилась Родри на матч против Албании
Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф Евро-2024
УЕФА не позволит Мбаппе сыграть в трехцветной маске
Петер Шмейхель после матча с Англией взял интервью у сына Каспера
Испания — Италия: капитаны вправе говорить с судьями — за что тогда наказан Доннарумма?
УЕФА начал расследование в отношении нападающего албанцев Даку
В сборной Польши не решили, сыграет ли Левандовски с Австрией
Саутгейт: сборной Англии нужно выйти на другой уровень
Харри Кейн: мы не совсем понимаем, как оказывать давление
Еще один невнятный матч дорогущей сборной Англии. Побеждать Данию она как будто не особо и хотела
Испания — Италия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
Сборная Англии не смогла обыграть Данию на Евро-2024
Мбаппе может сыграть с Нидерландами. Маска уже готова
Что грозит Сербии, если она снимется с Евро? И что будет с результатами ее матчей?
«Не хотели отказываться от своего». Как россияне хитростью пронесли флаг на матч Евро
Скандировали «Владимир Путин!» и злили англичан флагами России: сербы на Евро вновь сцепились с британцами
Испанскую лестницу в Риме украсила огромная футболка сборной Италии
Фанат сборной Англии прыгнул в фонтан во Франкфурте: видео
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
«Видео ничего не доказывает». Агент Даку — о скандале на Евро
Дания — Англия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
Сербия вернулась, когда с ней уже все попрощались! Безумная развязка на последних секундах
В «Рубине» отреагировали на скандал с Даку на Евро-2024
Участие Мбаппе в игре с голландцами зависит от маски
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь