СМИ: Форварда Албании Даку дисквалифицируют на несколько матчей

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В среду, 19 июня, после окончания матча с Хорватией (2:2) 26-летний Даку отправился к албанским болельщикам с мегафоном, выкрикивая оскорбления в адрес македонцев и сербов. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.

УЕФА инициировал разбирательство в отношении футболиста.

Позднее Даку принес извинения.

«Мне жаль, если я кого-то обидел после матча против сборной Хорватии. Это результат аффекта от игры. Мы продолжаем всей командой работать над нашей мечтой. Просить прощения — это требует мужества, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность попросить об этом у всех, кто был оскорблен», — написал Даку в соцсетях.

Сборная Албании выступает на Евро-2024 в группе В вместе с Хорватией, Италией и Испанией. Команда после двух туров группового этапа занимает третье место, набрав одно очко. В следующем матче албанцы сыграют с Испанией 24 июня, встреча пройдет в Дюссельдорфе.