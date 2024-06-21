СМИ: Форварда Албании Даку дисквалифицируют на несколько матчей
Нападающего сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинда Даку дисквалифицируют на несколько матчей Евро-2024 за оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев, сообщает AS.
Нападающего сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинда Даку дисквалифицируют на несколько матчей Евро-2024 за оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев, сообщает AS.
В среду, 19 июня, после окончания матча с Хорватией (2:2) 26-летний Даку отправился к албанским болельщикам с мегафоном, выкрикивая оскорбления в адрес македонцев и сербов. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.
УЕФА инициировал разбирательство в отношении футболиста.
Позднее Даку принес извинения.
«Мне жаль, если я кого-то обидел после матча против сборной Хорватии. Это результат аффекта от игры. Мы продолжаем всей командой работать над нашей мечтой. Просить прощения — это требует мужества, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность попросить об этом у всех, кто был оскорблен», — написал Даку в соцсетях.
Сборная Албании выступает на Евро-2024 в группе В вместе с Хорватией, Италией и Испанией. Команда после двух туров группового этапа занимает третье место, набрав одно очко. В следующем матче албанцы сыграют с Испанией 24 июня, встреча пройдет в Дюссельдорфе.
Чеммпионат Европы завершится 14 июля.