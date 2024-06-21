Артём Довбик рассказал, почему Украина проиграла Румынии

«Это совокупность факторов. Конечно, голы — это ошибки. К сожалению, мы допустили три ошибки, которые привели к пропущенным голам. Точнее, румыны нас заставили совершить эти ошибки. Можно сказать, что Румыния очень хорошо нас разобрала, и их план на игру был очень удачным. Они нейтрализовали нашу атаку. В принципе, мы держали мяч, но какой-либо серьезной угрозы не могли создать. Думаю, что, в первую очередь, это заслуга Румынии», — приводит слова Довбика официальный сайт УЕФА.