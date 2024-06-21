Наследник миллиардной компании и спаситель Нидерландов. Невероятный путь Ваута Вегхорста

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
16:00Словакия1Украина2
Группа DНе начался
тв
19:00ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
22:00НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Украина
23
3
Словакия
23
4
Бельгия
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
17:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Наследник миллиардной компании и спаситель Нидерландов. Невероятный путь Ваута Вегхорста

Нападающий «оранжевых» — джокер сборной на крупных турнирах.

Наверх
Источник: Reuters

Классика драматичных биографий футбольных звезд — преодоление нищеты ради блестящих фотокамер и долгожданного богатства. Такие истории вдохновляют и отлично вписываются в сценарии документальных фильмов. Но есть и обратная сторона — богатое детство и возможность вообще ничем не заниматься в жизни, ведь в предыдущем поколении уже позаботились о том, чтобы ты просто получал удовольствие и ни на что не жаловался.

Такие условия тоже нужно преодолеть: борьба с сомневающимся окружением в стремлении доказать, что ты чего-то стоишь, закалила Ваута Вегхорста — одного из самых неожиданных героев сборной Нидерландов последних лет.

Футбол

Евро 2024
Группа D, 16.06.2024, 16:00

Польша1Нидерланды2

Почти двухметровый нападающий (рост — 197 сантиметров!) принес «Оранжевым» победу в стартовой игре на Евро — он выскочил на замену на 81-й минуте, а на 83-й вонзил победный мяч (2:1 против Польши). Вегхорста точно нельзя назвать звездой голландской команды, но в последнее время он превратился в настоящего джокера «Оранжевых». На пути к мечте страйкер протаранил несколько препятствий, а своим упорством заслужил овации всей страны.

Никто не верил в его карьеру, но Ваут дорос до «МЮ» и сборной Нидерландов

Вегхорст появился в голландской элите через два дня после 22-летия — настоящий ветеран для традиционно молодой и резвой эредивизи. Многие его партнеры по сборной в этом возрасте уже уехали в топ-чемпионаты или хотя бы выступали за лучшие клубы страны. И, конечно, давно дебютировали в национальной команде. Но путь Ваута серьезно отличался от большинства звезд нынешнего поколения: вместо занятий в лучших академиях страны он закалялся в деревенских командах.

В голландской элите страйкер стартовал в вялом «Хераклесе», который предыдущий сезон (2013/14) завершил на 14-й строчке и летом подцепил здоровенного нападающего в качестве свободного агента. До этого Вегхорст показал себя во втором дивизионе — настрелял 12 мячей в 34 матчах за «Эммен», который занял лишь 12-е место. Причем Ваут не считался основным даже там: в 38 турах лишь 10 раз вышел в стартовом составе, а в среднем на поле проводил 41 минуту — меньше тайма! При этом стал вторым бомбардиром команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но переход на новый уровень сложности Ваут как будто не заметил — в дебютном сезоне в элите наколотил 8+7 в 31 игре (второй показатель в «Хераклесе»), а в первом матче в основном составе забил самому «Аяксу» (1:2). «Я всегда быстро адаптировался, — вспоминал нападающий. — Независимо от того уровня, на котором играл. Даже когда пришел в высший дивизион, а в команде было много талантливых нападающих. Когда мы играли против “Аякса”, осознал, что теперь я действительно профессиональный футболист. И не смог сдержать слез — для меня это был очень эмоциональный момент».

Источник: Reuters

Все потому, что в окружении Вегхорста не верили в его успех. Даже родители сомневались в потенциале сына. Неудивительно: Ваут пролетел мимо топовых академий и занимался футболом в сельском «ДЕТО Твентеранд» из третьего полупрофессионального дивизиона страны. К тому же «ДЕТО» был связан с отцом футболиста — Франсом, который финансировал команду. Из-за этого в клубе даже предполагали, что Ваута держат только из-за папы — настолько сомнительными выглядели его скилы.

«Мой отец раньше действительно был связан с нашим деревенским клубом, — подтверждал футболист. — И все вокруг говорили, что я играл там только потому, что он был главным спонсором. Я отвечал, что хочу разделять семейный бизнес и свою футбольную карьеру. Я сам по себе. И прошу, чтобы меня оценивали по моим выступлениям».

Вегхорст — образцовый работяга. Даже занимаясь футболом на любительском уровне, он вел образ жизни профессионала — соблюдал диету и режим, игнорировал тусовки и делал все ради карьеры.

«Я постоянно слышал, что у меня ничего не получится и что я недостаточно хорош, — признавался он. — Мне приходилось с этим бороться. Мой путь был нелегким, но для меня не существовало альтернативы, кроме как стать футболистом. Логика такая: если чего-то хочешь — добейся».

В марте 2018-го Ваут дебютировал за сборную — к этому моменту ему исполнилось 25 лет, а события развивались слишком стремительно. Летом 2016-го, после 24 голов за два года в скромном «Хераклесе» — его за 1,5 миллиона евро купил «АЗ Алкмар», стабильный участник еврокубков. И началось: дебют в Лиге Европы (в сезоне-2016/17 даже пересекся с «Зенитом» в группе), место в основе и капитанская повязка уже на второй год в команде.

Сезон-2017/18 стал прорывным: 27+8 в 37 играх во всех турнирах, вызов в сборную и интерес из других стран. Неудивительно, что летом «Вольфсбург» вывалил за него 10,5 миллиона евро, и форвард моментально их окупил. 16 мячей в кампании-2019/20 стали его худшим показателем за три года! А лучшие цифры — 20+9 в чемпионате-2020/21. После которых, впрочем, результативность просела. Как и стабильность в карьере: с января 2022-го он отметился в четырех клубах и докатился до полугодичной аренды в «Бешикташе».

Ренессансом стал ЧМ-2022, на котором Ваут запомнился феерическим дублем с Аргентиной после выхода на замену, а также конфликтом с Лео Месси. Вернувшись из Катара, нападающий получил оффер из «МЮ». Правда, и там не получилось: 2+3 за 31 матч во всех турнирах, да и игроком основы Вегхорст не стал.

Зато после дубля Аргентине Ваут заработал авторитет в сборной и превратился для нее в настоящего джокера. Причем этот статус подтвердился в первой же игре на Евро: в тяжелейший момент битвы с Польшей форвард рванул на замену и быстро вонзил победный мяч. В последних 11 матчах в футболке «Оранжевых» на его счету семь голов.

Источник: Reuters

Родители владеют миллиардной компанией, но Ваут не хочет оставаться в их тени

Успехи Вегхорста — настоящий диссонанс не только потому, что в него никто не верил, но и из-за статуса его семьи. Родители Астрид и Франс управляют семейной компанией с миллиардным оборотом. Avia Weghorst занимается оптовой и розничной продажей нефти и газа. У нее около 130 заправок в Нидерландах, а не так давно они ворвались на рынок электромобилей, открыв под это дочернюю организацию AVIA VOLT. Пару месяцев назад они запустили крупнейшую в стране зарядную станцию для грузовых электромобилей.

Казалось, что жизнь Вегхорста спланировали еще до его рождения — спокойно вливайся в семейное дело и разгребай огромные капиталы. Ваут признавался, что думал об этом, когда перспективы футбольной карьеры выглядели слишком мутными. Но целеустремленность и упорство нападающего привели его уже на третий крупный турнир в составе сборной Нидерландов.

Футбол

Евро 2024
Группа D, 21.06.2024, 22:00

Нидерланды-Франция-

«Конечно, когда тебе 18, а ты все еще играешь в любительский футбол на не очень хорошем уровне, задумываешься о переходе в бизнес родителей, — признался форвард. — Тем не менее я всегда говорил, что стану футболистом и добьюсь успеха. Даже когда папа и мама спрашивали, есть ли у меня план Б. Я учился, работал, а по вечерам играл в футбол. Потому что верил: если не сдамся, все получится».

Как и для выходцев из нищих семей, футбол стал для голландца способом реализации себя и поиска диалога с миром. Только если бедные футболисты находили в игре единственную развилку от страданий в трущобах, то Ваут разбил золотую клетку, в которой его пытались запереть, и доказал, что без могущественных родственников он многого стоит. Возможно, пройти такой путь даже сложнее. Когда ты живешь в нужде, сами обстоятельства подхлестывают и мотивируют. Вегхорст же мог просто наслаждаться жизнью, но выбрал тяжелую и поначалу неблагодарную работу — в деле, которое пришлось начинать с нуля, а все вокруг не помогали, а только отговаривали.

Увидеть новое шоу Ваута в сборной Нидерландов можно в матче с Францией — сегодня в 22.00. Не пропустите!

Автор: Артемий Кутейников

Польша
1:2
Первый тайм: 1:1
Нидерланды
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Словения — Сербия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Помните чумовой гол Ибрагимовича Буффону? Шедевры чемпионатов Европы
Известны комбо-карточки на 20 и 21 июня в Hamster Kombat
«Химки» продолжают зажигать — не могут уволить Талалаева. И берут ветеранов
Все фотогалереи
ВидеоФото
20Испания одолела Италию на Евро-2024
24Англия не справилась с Данией
12Сборная Сербии спаслась в конце матча против Словении на Евро-2024. Посмотрите, как это было
18Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы
19Хорватия и Албания дали жару на Евро
15Криштиану начал свой шестой Евро с победы
15Французы смогли победить только благодаря автоголу
20Дьявольское невезение Лукаку
25Англия с трудом обыграла Сербию
29Голландцы стартовали на ЧЕ с волевой победы
Главные темы
Вегхорст — наследник крупной компании и спаситель Нидерландов
Канте приехал из Саудовской Аравии и разорвал Евро
Балканские страны на ЧЕ жалуются друг на друга. УЕФА завел 6 дел
Умеет делать почти все: Звезду сборной Словакии ждут в топ-клубе
Артём Довбик рассказал, почему Украина проиграла Румынии
Словакия — Украина: стартовые составы команд на матч Евро-2024
На Евро раскупили розовые футболки Германии с фамилией Крооса
Футбольная федерация Косова подала жалобу на Сербию
Бандиты с оружием ворвались в дом футболиста Роберто Баджо
Мбаппе в маске, мощь польской атаки и кураж словаков: 21 июня на Евро-2024
Голкипер Польши Щенсны высказался о предстоящем матче Евро-2024 с Австрией
Рабьо выйдет вместо Мбаппе в атаке против Нидерландов, Тчуамени дебютирует на Евро-2024
Испания пока лучшая команда Евро. И образец для Саутгейта, как выжать максимум из игроков
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
Вторая сборная в плей-офф и чудесное спасение Сербии. Что творится на чемпионате Европы
«Кошмар какой-то». Бубнов раскритиковал игру вратарей на чемпионате Европы — 2024
Лучано Спаллетти назвал основную причину поражения Италии от Испании на Евро
Король Испании прокомментировал победу «Красной фурии» в матче с Италией на Евро-2024
Тренер сборной Украины рассказал, почему вышел из раздевалки после разгрома от Румынии
«Лучше нас никого нет». Тренер сборной Испании — после победы над Италией
Албанец из «Рубина» извинился за оскорбительные кричалки на Евро
Итальянцы установили свой антирекорд по ударам за матч на Евро
Игра Испании — чистый восторг! Италия избежала разгрома благодаря феноменальному Доннарумме
Назван лучший игрок матча Испания — Италия
Автогол — лучший бомбардир Евро-2024. Но на прошлом турнире он «забил» больше
Сборная Испании лишилась Родри на матч против Албании
Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф Евро-2024
УЕФА не позволит Мбаппе сыграть в трехцветной маске
Петер Шмейхель после матча с Англией взял интервью у сына Каспера
Испания — Италия: капитаны вправе говорить с судьями — за что тогда наказан Доннарумма?
УЕФА начал расследование в отношении нападающего албанцев Даку
В сборной Польши не решили, сыграет ли Левандовски с Австрией
Саутгейт: сборной Англии нужно выйти на другой уровень
Харри Кейн: мы не совсем понимаем, как оказывать давление
Еще один невнятный матч дорогущей сборной Англии. Побеждать Данию она как будто не особо и хотела
Испания — Италия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
Сборная Англии не смогла обыграть Данию на Евро-2024
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Мбаппе может сыграть с Нидерландами. Маска уже готова
Что грозит Сербии, если она снимется с Евро? И что будет с результатами ее матчей?
«Не хотели отказываться от своего». Как россияне хитростью пронесли флаг на матч Евро
Скандировали «Владимир Путин!» и злили англичан флагами России: сербы на Евро вновь сцепились с британцами
Испанскую лестницу в Риме украсила огромная футболка сборной Италии
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь