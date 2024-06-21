Встреча проходила в Дюссельдорфе. В первые 15 минут матча словакам удалось организовать несколько опасных моментов у ворот Анатолия Трубина, который вышел в старте вместо Андрея Лунина. Вратарь «Бенфики» трижды выручал свою команду на старте матча, после чего мяч все-таки оказался в сетке украинской сборной. На 18-й минуте Давид Ганцко вбросил мяч из-за боковой линии, Лукаш Гараслин практически с лицевой смог выдать навес во вратарскую, где Иван Шранц оторвался от опеки Александра Зинченко и головой пробил в противоход Трубину.

Шранц забил свой второй мяч на этом турнире и теперь вместе с полузащитником сборной германии Джамалом Мусиалой делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Пропущенный мяч заставил украинцев включиться и к концу первого тайма они сумели выровнять игру, однако по-настоящему опасных моментов у ворот Мартина Дубравки практически не было. На 54-й минуте украинцы сумели убежать в контратаку и обставиться у чужой штрафной. Зинченко с левого фланга нашел передачей Николая Шапаренко, который практически с 11-метровой отметки поразил ближний угол словацких ворот.

На 67-й минуте на поле появился нападающий Роман Яремчук, которому потребовалось всего 13 минут на то, чтобы поразить ворота словаков. Шапаренко с правого фланга исполнил заброс в штрафную площадь, Яремчук сумел оторваться от защитников, сблизился с Дубравкой во вратарской площади и катнул ему мяч точно между ног.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249118&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024 и третью — за всю историю чемпионатов Европы. В активе команды Сергея Реброва три очка, благодаря чему они сумели подняться на промежуточное второе место в группе Е. На Евро-2020 украинцам хватило трех очков, чтобы выйти из группы с третьего места. Словаки также имеют в активе три очка, но за счет дополнительных показателей занимают третью строчку.