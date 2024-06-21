Украинские болельщики вывесили баннер с требованием вернуть выборы

Почти напротив центрального круга был вывешен украинский флаг с надписью Give us elections back! (англ. — Верните нам выборы!). По ходу первого тайма флаг был убран с трибун.

Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта, однако не были проведены из-за действия в стране военного положения. Формальный срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая, однако он остался на своем посту.

Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024 и третью — за всю историю чемпионатов Европы. В активе команды Сергея Реброва три очка, благодаря чему она сумела подняться на промежуточное второе место в группе Е. На Евро-2020 украинцам хватило трех очков, чтобы выйти из группы с третьего места.