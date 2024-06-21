Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины на чемпионатах Европы, опередив Шевченко

Футбол, Евро, Группа E21.06.2024, 16:00 (МСК UTC+3)Merkur Spiel-Arena, 43910 зрителей
|Франческо Кальцона
|Сергей Ребров
|Иван Шранц(Лукаш Гараслин)
|17′
|Николай Шапаренко(Александр Зинченко)
|54′
|Роман Яремчук(Николай Шапаренко)
|80′
|1
|Мартин Дубравка
|12
|Анатолий Трубин
|2
|Петер Пекарик
|13
|Илья Забарный
|3
|Денис Вавро
|22
|Николай Матвиенко
|14
|Милан Шкриньяр
|24
|Александр Тымчик
|19
|Юрай Куцка
|14
|Георгий Судаков
|22
|Станислав Лоботка
|17
|Александр Зинченко
|16
|Давид Ханцко
67′
|18
|Владимир Бражко
85′
|4
|Адам Оберт
|5
|Сергей Сидорчук
|8
|Ондрей Дуда
60′
|19
|Николай Шапаренко
90′
|11
|Ласло Бенеш
|4
|Максим Таловеров
|17
|Лукаш Гараслин
67′
|7
|Андрей Ярмоленко
67′
|7
|Томаш Суслов
|9
|Роман Яремчук
84′
|9
|Роберт Боженик
60′
|10
|Михаил Мудрик
85′
|18
|Давид Стрелец
|8
|Руслан Малиновский
|26
|Иван Шранц
86′
|11
|Артем Довбик
67′
|24
|Лео Сауэр
|20
|Александр Зубков
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)
|Боковой судья
|Стюарт Берт(Англия)
|Боковой судья
|Дэн Кук(Англия)
|ВАР
|Бастиан Данкерт(Германия)
|Первый ассистент ВАР
|Дэвид Кут(Англия)
|Второй ассистент ВАР
|Кристиан Дингерт(Германия)