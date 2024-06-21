Левандовский не попал в состав Польши на матч Евро-2024 против австрийцев

Встреча группы D пройдет в Берлине в пятницу и начнется в 19:00 мск. Левандовский получил травму перед стартом Евро-2024 и пропустил первый матч турнира, где поляки уступили нидерландцам (1:2).
Польская команда выйдет на поле в следующем сочетании: Войцех Щенсный (вратарь), Павел Давидович, Ян Беднарек, Якуб Петровский, Петр Зелиньский (капитан), Якуб Кивиор, Адам Букса, Пшемыслав Франковский, Никола Залевский, Кшиштоф Пёнтек, Бартош Слиш.
У австрийской команды с первых минут на поле выйдут Патрик Пенц (вратарь), Гернот Траунер, Штефан Пош, Николас Зайвальд, Марко Арнаутович, Марсель Забитцер (капитан), Флориан Гриллич, Филипп Линхарт, Филипп Мвене, Кристоф Баумгартнер, Конрад Лаймер.