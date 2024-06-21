Евро-2024 уже повторил показатель Евро-2020 по волевым победам
21 июня сборная Украины одержала волевую победу над командой Словакии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев.
21 июня сборная Украины одержала волевую победу над командой Словакии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев.
Это уже 4-я волевая победа на Евро-2024. Ранее подобный трюк провернули Италия в матче с Албанией (2:1), Нидерланды в матче с Польшей (2:1) и Португалия в матче с Чехией (2:1).
За весь Евро-2020 было зафиксировано те же 4 волевые победы.