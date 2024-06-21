Колосков: Верю, что Украина может преподнести сюрприз на этом Евро. У них хорошая команда

«Сегодняшняя победа Украины говорит о том, что у команды есть потенциал. У них еще остался шанс выйти из группы. Если честно, меня не особо волнует судьба сборной Украины на Евро. Выиграли и выиграли, мне какая разница? Нашей сборной нет, поэтому не испытываю пристрастий ни к одной из команд. Украина абсолютно никаких эмоций не вызывает. Но пока по-прежнему верю, что они могут преподнести сюрприз. У Украины хорошая команда», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.