Шапаренко признан лучшим игроком матча Словакия — Украина на Евро-2024
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко признан УЕФА лучшим игроком матча со Словакией во 2-м туре группового этапа Евро-2024.
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко признан УЕФА лучшим игроком матча со Словакией во 2-м туре группового этапа Евро-2024.
25-летний хавбек поразил ворота словаков на 54-й минуте, замкнув передачу Александра Зинченко, и сравнял счет в матче.
Матч между командами состоялся в Дюссельдорфе и завершился волевой победой Украины — 2:1.