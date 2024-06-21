Данни: Португалия — реальный претендент на победу в Евро-2024
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Данни оценил шансы сборной Португалии выиграть чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Данни оценил шансы сборной Португалии выиграть чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщает «РБ Спорт».
«Безусловно, Португалия — реальный претендент на победу в чемпионате Европы. Как я уже говорил, в нашей команде собраны опытнейшие и талантливейшие футболисты. Я верю в то, что сборная Португалии пройдет весь путь Евро и станет чемпионом», — сказал Данни.
Данни провел 38 матчей за сборную Португалии, в которых забил четыре мяча. Весной 2016 года он получил серьезную травму в игре за «Зенит» и не вошел в заявку на победный для сборной Португалии чемпионат Европы во Франции. Это единственная победа португальцев в истории турнира.
В стартовом матче на Евро-2024 сборная Португалии обыграла Чехию (2:1). В субботу, 22 июня, португальцы сыграют в Дортмунде со сборной Турции. Победитель этой встречи обеспечит себе досрочный выход в плей-офф. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.