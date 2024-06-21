Украина ушла от второго провала. Перевернула матч со словаками и вырвала победу
Команда Сергея Реброва набрала первые очки на Евро.
Команда Сергея Реброва набрала первые очки на Евро.
Сложно было предположить, что сборная Украины крупно уступит Румынии, но это произошло. Желто-синие сыграли едва ли не хуже всех в первом туре, и подобное выступление не могло остаться без последствий.
Главный тренер украинцев Сергей Ребров значительно перетряхнул стартовый состав. Он полностью обновил правый фланг, который в первом матче был неисправен: Цыганков и Конопля уступили места Ярмоленко и Тымчику. Кроме того, Ребров омолодил опорную зону: ветеран и вице-капитан сборной Степаненко сел на скамейку, а вместо него вышел 22-летний Бражко. Ну, а главная перестановка коснулась вратарской линии: Трубин заменил наошибавшегося в матче с Румынией Лунина.
Словаки в первом туре сенсационно обыграли Бельгию, так что у главного тренера Франческо Кальцоны не было причин делать такую же масштабную ротацию. Итальянец оставил всех на своих местах.
Сборная Словакии в игре с Бельгией наглядно показала, как можно добиться успеха в битве с соперником, чей средний уровень исполнителей заметно превосходит твой. Предполагалось, что и сейчас словаки отдадут мяч и будут колоть украинцев контратаками, но эти ожидания не оправдались: команда Кальцоны с первых минут настаивала на владении, чем ошарашила соперника.
Зато Трубин был к этому готов: голкипер «Бенфики» совершил несколько зрелищных спасений, в том числе отразил сложнейший удар Шранца в упор и не позволил Ханцко реализовать штрафной. Но на 17-й минуте бессилен был и Трубин: Хараслин нашел Шранца перед воротами, а тот забил во втором матче подряд.
Украина удивляла пассивной игрой, причем как в прессинге, так в защите. Желто-синие перестроились на 4−4−2 при игре без мяча: Довбик обозначал давление на центральных защитников, а Судаков тщетно пытался душить Лоботку. Эти идеи вообще не работали, и словаки легко перемещались на чужую половину поля.
Но в середине тайма желто-синие все-таки выдали неплохой отрезок: сперва Довбик просочился в штрафную, но его удар был заблокирован, а чуть позже Тымчик попал в штангу. Однако это можно назвать лишь вспышкой активности: Словакия выглядела безапелляционно лучше в первом тайме и вполне могла перед перерывом удвоить счет: Трубин отразил мяч после удара Хараслина.
Во втором тайме расстановка сил явно изменилась. Словакия отдала мяч Украине. Правда, желто-синие все равно действовали не столь активно, что тоже объяснимо: команда у Реброва контратакующая. Этот тезис доказала 54-я минута, когда Куцка на ровном месте потерял мяч и спровоцировал начало контрвыпада: Зинченко нашел Шапаренко, а тот сравнял счет.
Словаки стали играть слишком аккуратно и бережливо. В первые 10 минут второго тайма команда Кальцоны стала охранять победу, а затем — ничью. И, наверное, осуждать ее за это было нельзя, ведь подобная тактика принесла Словакии победу над Бельгией. Но, во-первых, сейчас в составе соперника не играл Лукаку. Во-вторых, до конца матча оставалось еще много времени.
Украинцам все еще тяжело давалась позиционная игра, но они находили лазейки для контратак. Например, на 74-й минуте Яремчук с Мудриком убежали к чужой штрафной, но мяч после удара вингера «Челси» стукнулся о штангу. А на 80-й минуте команда Реброва все же добилась своего: Шапаренко сделал изумительную передачу в штрафную, а Яремчук обхитрил Дубравку.
Разумеется, сразу после второго пропущенного мяча Словакия резко изменила тактику и понеслась вперед, лихорадочно пытаясь спасти очки, которые к перерыву, казалось, у нее и так были в руках. Здесь на первый план вышли стандартные положения: навесов и прострелов хватало, но ничего стоящего команда Кальцоны так и не смогла создать.
В итоге 2:1 — волевая победа Украины позволяет ей существенно улучшить свои шансы на выход в плей-офф. Но в финальной встрече с Бельгией желто-синим все равно надо будет играть на победу, потому что ситуация в группе Е запуталась.
Гоша Чернов