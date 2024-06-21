Ребров — о победе на Евро-2024: Та же команда, что против Румынии, но показала победный дух Украины

— Поздравляю, я из Румынии. При счете 0:1 вы собирались сдаваться? Выглядело, что вы уже были готовы проиграть. Но как себя чувствуете после победы? Как вы видите дальнейший путь на Евро?

— Думаю, это вопрос к игрокам. Мы проиграли первый матч, но не могу сказать, что сейчас играла другая команда. Это была абсолютно та же команда, которая показала победный дух Украины. И у нас есть три очка сейчас. Готовимся к следующему матчу. Но сегодня было очень важно выиграть для нашей страны, для наших бойцов, болельщиков. Очень гордимся этим результатом, — заявил Ребров на пресс-конференции после матча.