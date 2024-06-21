Украина установила антирекорд чемпионатов Европы

Сегодня украинская сборная одержала победу над сборной Словакии (2:1) и продлила свою серию без сухих матчей на Евро. В 13 матчах на чемпионатах Европы желто-синие пропустили 23 мяча. Еще ни одна сборная в истории турнира так долго не шла к своему первому сухому матчу.

Помимо Украины ни разу не играли на ноль на Евро сборные Исландии (5 матчей) и Северной Македонии (3 матча).

Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024 и третью — за всю историю чемпионатов Европы. В активе команды Сергея Реброва три очка, благодаря чему она сумела подняться на промежуточное второе место в группе Е. На Евро-2020 украинцам хватило трех очков, чтобы выйти из группы с третьего места.