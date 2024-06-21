Игрок сборной Сербии потерял сознание в перерыве матча со Словенией

«Павлович потерял сознание, мы вернули его к жизни, с ним все было в порядке, но он был в небольшом замешательстве. Мы также, когда уходили на перерыв, видели словенцев, которые говорили: “Так жарко, мы сейчас рухнем”. Мы можем гордиться тем, что ребята хотят сражаться, и морально-волевые качества у них на очень высоком уровне», — сказал Стойкович.
Наставник сербской команды уверен, что инцидент произошел из-за теплового удара. Температура в Мюнхене в момент игры не превышала 25 градусов. Павлович провел на поле все 90 минут.
После двух матчей сборная Сербия имеет в своем активе одно очко и замыкает турнирную таблицу группы С. В заключительном туре сербы в Мюнхене сыграют со сборной Дании. Матч пройдет в воскресенье, 23 июня.