Игрок сборной Сербии потерял сознание в перерыве матча со Словенией

«Павлович потерял сознание, мы вернули его к жизни, с ним все было в порядке, но он был в небольшом замешательстве. Мы также, когда уходили на перерыв, видели словенцев, которые говорили: “Так жарко, мы сейчас рухнем”. Мы можем гордиться тем, что ребята хотят сражаться, и морально-волевые качества у них на очень высоком уровне», — сказал Стойкович.