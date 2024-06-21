Вратарь сборной Украины Трубин: «Я готов был играть и с Румынией» | Источник: Getty Images

22-летний голкипер пропустил стартовый матч украинской команды с Румынией (0:3), но сыграл во встрече со словаками.

"Все видели, что первые 20−25 минут были очень тяжелыми для нас, но после 0:1 мы понимали, что пути назад уже нет. Поэтому мы немножко изменили нашу тактику, и это сработало. Сегодня была настоящая сборная, а не та, которая была в первой игре с Румынией.

Что именно изменили в тактике? Нам было тяжело, когда они были с мячом, они легко выходили, поэтому мы изменили прессинг. После этого им стало тяжелее, и во втором тайме у них почти не было моментов и ударов.

Был ли это самый важный матч в моей карьере? Следующий [с Бельгией] будет.

Что чувствовал, когда выходил на поле? Цена ошибки вратаря — это в 90% случаях пропущенный гол. Психологически вратари всегда должны быть сфокусированными, устойчивыми, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Я был готов и на первую игру, и сейчас. Такие турниры для футболистов — это нечто уникальное, тем более сейчас. Я очень рад, что мы смогли победить. Третья игра теперь будет самой важной.

Хорошо, что мы победили, но я понимаю, что у меня были ошибки, понимаю, что можно было спасти гол, который мы пропустили. Но это уже прошлое — главное, что мы выиграли.