Шевченко отреагировал на первую победу сборной Украины на Евро-2024: «Мы были едины»
Легенда украинского и мирового футбола Андрей Шевченко отреагировал на первую победу сборной Украины на чемпионате Европы в Германии.
Легенда украинского и мирового футбола Андрей Шевченко отреагировал на первую победу сборной Украины на чемпионате Европы в Германии.
Сегодня, 21 июня, сборная Украины обыграла Словакию со счетом 2:1 во втором туре группового этапа Евро-2024.
«Поздравляю команду с победой! Сегодня мы были едины», — написал Шевченко в социальных сетях.
Следующий матч на Евро-2024 украинцы проведут против бельгийцев 26 июня.