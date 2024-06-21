Буффон объяснил, почему сборная Италии проиграла Испании
Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2024 против сборной Испании (0:1). Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2024 против сборной Испании (0:1). Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Единственный мяч на 55-й минуте в свои ворога забил защитник итальянской сборной Риккардо Калафьори.
«Мы думали, что уже достигли определенного уровня, но вчера получили отпор, которого не ожидали. Те причины поражения, которые назвал Спаллетти, правдивы. Нас сразу же поразила разница в скорости атак и действий, осуществляемых испанцами.
Состояние команды? Я видел, что они спокойны. Поговорив с некоторым игроками, я понял, что они понимают, что произошло и с какими трудностями столкнулись. Иногда легче справиться с поражением, чем с победой», — сказал Буффон.
Сборная Италии с тремя очками занимает второе место в группе С. В заключительном матче группового этапа в Лейпциге они сыграют против сборной Хорватии. Встреча пройдет в понедельник, 24 июня.