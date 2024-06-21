Буффон объяснил, почему сборная Италии проиграла Испании

«Мы думали, что уже достигли определенного уровня, но вчера получили отпор, которого не ожидали. Те причины поражения, которые назвал Спаллетти, правдивы. Нас сразу же поразила разница в скорости атак и действий, осуществляемых испанцами.



Состояние команды? Я видел, что они спокойны. Поговорив с некоторым игроками, я понял, что они понимают, что произошло и с какими трудностями столкнулись. Иногда легче справиться с поражением, чем с победой», — сказал Буффон.