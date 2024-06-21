Тренер Словакии Кальцона прокомментировал поражение от Украины в матче Евро-2024

"Трудный матч. Чем-то я остался доволен, чем-то — меньше. Не могу винить игроков. Первый тайм получился просто отличным. Но у Украины классная команда. В рейтинге ФИФА она опережает нас на 20 позиций. Мы продолжаем бороться и сделаем всё возможное, чтобы выйти из группы.

Мы потратили много сил в первом тайме. И создали много моментов. Они беспокоили нас 30 минут, но мы этого ждали. Эта команда заслуживает большого уважения. До недавних пор мы и подумать не могли, что сможем конкурировать с такими командами", — приводит слова Кальцоны официальный сайт УЕФА.