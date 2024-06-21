Мартинес резко ответил на вопрос об игровом времени Роналду
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес остро отреагировал на вопрос журналиста о роли в команде Криштиану Роналду. Об этом сообщает Record.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес остро отреагировал на вопрос журналиста о роли в команде Криштиану Роналду. Об этом сообщает Record.
На пресс-конференции один из журналистов спросил Мартинеса, насколько целесообразно использовать 39-летнего нападающего на протяжении всех 90 минут.
«Могу я задать вам вопрос? Вы знаете, сколько минут Криштиану отыграл в минувшем сезоне? У вас есть подобный опыт? В истории футбола нет другого футболиста, который бы отыграл на шести Евро. Важно понимать, что привносит игрок. Криштиану привносит опыт, возможности для взятия ворот и открывания. Криштиану в национальной команде, потому что он заслуживает быть здесь. Просто посмотрите, что он делал и чего добился в последних соревнованиях», — сказал Мартинес.
В стартовом матче группового этапа против Чехии (2:1) Роналду провел на поле все 90 минут и нанес пять ударов по воротам, три из которых пришлись в створ и один был заблокирован. Также он закончил матч со 100% точностью передач — все 22 передачи Роналду достигли адресата.
Сборная Португалии с тремя очками занимает второе место в группе F, уступая по дополнительным показателям команде Турции. Португальцы и турки сыграют между собой в Дортмунде в субботу, 22 июня. Матч стартует в 19:00 по московскому времени.