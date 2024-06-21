Австрия одержала первую победу на Евро-2024, обыграв Польшу

Встреча проходила в Берлине. Австрийцы сумели открыть счет уже на девятой минуте — Филипп Мвене на левом фланге обыграл Пшемыслава Франковски и навесил на ближнюю штангу, откуда Гернот Траунер отправил мяч в ближнюю «девятку» польских ворот. Поляки сравняли счет на исходе первого получаса игры — Ян Беднарек в штрафной пробил из убойной позиции, но удар заблокировал Филипп Линхарт, от которого мяч отскочил к Кшиштофу Пентеку. Нападающий «Башакшехира» быстро обработал мяч и вторым касанием с близкого расстояния отправил его в сетку.

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На 60-й минуте вместо Пентека на поле вышел Роберт Левандовски, который пропускал первый матч из-за надрыва двуглавой мышцы бедра. Выход звездного нападающего не помог полякам — уже через шесть минут Кристоф Баумгартнер точным ударом с линии штрафной вывел австрийцев вперед. На 77-й минуте вратарь сборной Польши Войцех Щенсны сбил в штрафной площади вышедшего один на один Марселя Забитцера, за что получил желтую карточку. Судья поставил пенальти, который уверенно реализовал капитан австрийской команды Марко Арнаутович.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249123&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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В концовке встречи австрийцы могли доводить счет до крупного, однако сначала Щенсны спас команду от мощного удара Штефана Моша, а затем Конрад Лаймер с острого угла не сумел попасть по пустым воротам.

Сборная Австрии одержала первую победу на Евро-2024 и вышла на третье место в группе D. Поляки после двух матчей остались без набранных очков и практически лишились шансов на выход из группы. Для этого команде Михала Пробежа нужно надеяться на победу сборной Нидерландов над командой Франции, а затем обыгрывать французов в Дортмунде в заключительном туре.