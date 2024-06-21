Австрия одержала первую победу на Евро-2024, обыграв Польшу
Сборная Австрии обыграла команду Польши (3:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Сборная Австрии обыграла команду Польши (3:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча проходила в Берлине. Австрийцы сумели открыть счет уже на девятой минуте — Филипп Мвене на левом фланге обыграл Пшемыслава Франковски и навесил на ближнюю штангу, откуда Гернот Траунер отправил мяч в ближнюю «девятку» польских ворот. Поляки сравняли счет на исходе первого получаса игры — Ян Беднарек в штрафной пробил из убойной позиции, но удар заблокировал Филипп Линхарт, от которого мяч отскочил к Кшиштофу Пентеку. Нападающий «Башакшехира» быстро обработал мяч и вторым касанием с близкого расстояния отправил его в сетку.
На 60-й минуте вместо Пентека на поле вышел Роберт Левандовски, который пропускал первый матч из-за надрыва двуглавой мышцы бедра. Выход звездного нападающего не помог полякам — уже через шесть минут Кристоф Баумгартнер точным ударом с линии штрафной вывел австрийцев вперед. На 77-й минуте вратарь сборной Польши Войцех Щенсны сбил в штрафной площади вышедшего один на один Марселя Забитцера, за что получил желтую карточку. Судья поставил пенальти, который уверенно реализовал капитан австрийской команды Марко Арнаутович.
В концовке встречи австрийцы могли доводить счет до крупного, однако сначала Щенсны спас команду от мощного удара Штефана Моша, а затем Конрад Лаймер с острого угла не сумел попасть по пустым воротам.
Сборная Австрии одержала первую победу на Евро-2024 и вышла на третье место в группе D. Поляки после двух матчей остались без набранных очков и практически лишились шансов на выход из группы. Для этого команде Михала Пробежа нужно надеяться на победу сборной Нидерландов над командой Франции, а затем обыгрывать французов в Дортмунде в заключительном туре.
В параллельной встрече Австрия в Берлине сыграет с Нидерландами. Матчи пройдут во вторник, 25 июня. Начало матчей — в 19:00 по московскому времени.