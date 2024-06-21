Мбаппе остался в запасе Франции на матч против Нидерландов на Евро-2024
Стали известны составы Франции и Нидерландов на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024.
Стали известны составы Франции и Нидерландов на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024.
Нападающий французской команды Килиан Мбаппе, сломавший нос в игре с Австрией (1:0) начнет встречу на скамейке запасных.
Сборная Франции: Меньян, Упамекано, Кунде, Салиба, Тео Эрнандес, Канте, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Тюрам.
Сборная Нидерландов: Вербрюгген, Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Рейндерс, Схаутен, Симонс, Фримпонг, Депай, Гакпо.
Матч между командами состоится в Лейпциге и начнется в 22:00 мск.