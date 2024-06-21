Зинченко рассказал, что помогло Украине обыграть Словакию
Защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал волевую победу над Словакией (2:1) в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал волевую победу над Словакией (2:1) в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В первом тайме Зинченко проиграл верховую борьбу Ивану Шранцу, который поразил ворота украинской сборной. После перерыва защитник лондонского «Арсенала» сумел исправиться за свою ошибку, сделав голевую передачу на Николая Шапаренко, который сравнял счет в матче.
«Мне помог опыт, который я получил от лучших в этом виде спорта: если допускаешь ошибку, самое главное — твоя реакция. Время нельзя отмотать назад, это уже случилось, это уже история. Мы все люди, мы все совершаем ошибки. Если сдаешься, у тебя не будет шансов вернуться и победить. Даже после пропущенного мяча мы старались подталкивать друг друга, и это сработало во втором тайме. Мы старались забить. Даже при счете 0:1 мы старались снова и снова. Думаю, что сопернику было нелегко в такой игре против нас.
В поединке с Бельгией ждем супертрудного матча против одной из лучших команд Европы и мира. У Бельгии много игроков мирового уровня. Если хотим побеждать такие команды, если хотим выйти из этой группы, мы должны сыграть на максимуме», — сказал Зинченко.
Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024 и третью — за всю историю чемпионатов Европы. В активе команды Сергея Реброва три очка, благодаря чему она сумела подняться на промежуточное второе место в группе Е. На Евро-2020 украинцам хватило трех очков, чтобы выйти из группы с третьего места.
В заключительном туре украинцы в Штутгарте сыграют со сборной Бельгии. Встреча пройдет в среду, 26 июня.