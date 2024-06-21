Зинченко рассказал, что помогло Украине обыграть Словакию

«Мне помог опыт, который я получил от лучших в этом виде спорта: если допускаешь ошибку, самое главное — твоя реакция. Время нельзя отмотать назад, это уже случилось, это уже история. Мы все люди, мы все совершаем ошибки. Если сдаешься, у тебя не будет шансов вернуться и победить. Даже после пропущенного мяча мы старались подталкивать друг друга, и это сработало во втором тайме. Мы старались забить. Даже при счете 0:1 мы старались снова и снова. Думаю, что сопернику было нелегко в такой игре против нас.



В поединке с Бельгией ждем супертрудного матча против одной из лучших команд Европы и мира. У Бельгии много игроков мирового уровня. Если хотим побеждать такие команды, если хотим выйти из этой группы, мы должны сыграть на максимуме», — сказал Зинченко.