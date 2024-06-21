Рангник построил мощную Австрию и приблизился к плей-офф! Польша практически обречена

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
16:00Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
19:00Польша1Австрия3
Группа D1-й тайм
тв
22:00Нидерланды0Франция0
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Франция
13
2
Нидерланды
13
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
13
2
Украина
23
3
Словакия
23
4
Бельгия
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
21:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рангник построил мощную Австрию и приблизился к плей-офф! Польша практически обречена

Австрийцы выиграли ключевой матч группового турнира.

Наверх
Рангник построил мощную Австрию и приблизился к плей-офф! Польша практически обречена | Источник: Reuters

Ральф Рангник очень точно охарактеризовал цену матча в Берлине, назвав его игрой на выбывание. При наличии очевидных фаворитов в лице Франции и Нидерландов это было сражение за третье место, в котором ничья рассматривалась почти как гарантированный приговор. На финише группового турнира, конечно, можно и выиграть. Но скорее теоретически.

После стартовых неудач обе команды пошли на перестановки. Рангник поменял пару центральных защитников и сделал ставку на более очевидный дуэт в лице Траунера и Линхарта, а на острие атаки отправился Арнаутович. У поляков, которые рассчитывали на Левандовски в роли джокера, в нападении пару забившему голландцам Буксе составил Пентек. Когда-то ему прочили большое будущее в «Милане», но только сейчас он после творческого застоя перезагрузил карьеру и забил 17 мячей за турецкий «Трабзонспор».

Ну, а в центре первой голевой атаки оказались исключительно игроки обороны. Мвене, который после своего же вброса аута подобрал выбитый из штрафной мяч и навесил на ближнюю штангу, а также Траунер и поляк Давидович. Последний ко второму туру залечил травму, чему радовался Михал Пробеж, но из-под этого игрока в итоге забили. И такое развитие стоило признать логичным. «Белые орлы», которым удалось оставить приятное впечатление в игре с Нидерландами, первую четверть часа провели в обороне без каких-либо намеков на собственные атаки.

Мощная игра Австрии удивляла только тех, кто не видел ее в отборочном турнире и в Лиге наций. Во втором из этих турниров случился вылет в Лигу Б, но уже там были видны контуры обновленной команды. Разгром Хорватии (3:0) и ничья с отыгравшейся в концовке Францией (1:1) получились показательными, а отборочный цикл австрийцы прошли на одном дыхании, проиграв только Бельгии. Что до фирменного прессинга Рангника, то внедрить его в нечасто собирающейся сборной было проще в силу навыков исполнителей. Забитцер, Лаймер, Баумгартнер, Зайвальд — все прошли через клубы выстроенной тренером системы «РБ» («Зальцбург» и «Лейпциг»).

Сейчас Рангник на своем месте. Это не «Локомотив» и тем более не «МЮ». Не случайно Ральф не пошел в «Баварию», где ему обещали полное доверие, резкий рост зарплаты и широкие полномочия. Причем тренер подчеркивал: данное решение — не отказ мюнхенцам, а преданность Австрии. Единственное, чего (а точнее, кого) не хватает сейчас Рангнику, — травмированные лидеры Шлагер и Алаба.

Во время загрузки произошла ошибка.

И пусть универсал из «Реала» сейчас вместе с командой, на поле он не помощник. А Давид бы пригодился, когда поляки, ведомые Зелиньски, забрали инициативу и завершили интенсивный отрезок ответным голом Пентека. Так к перерыву установилось равновесие, которое не устраивало обе стороны, и с началом второго тайма начались перестановки. Оба тренера сменили по игроку в средней линии, но более интересные события были впереди.

Они даже виделись тревожными для Австрии, так как появление у соперника пары свежих форвардов Левандовски — Свидерски совпало с вынужденной заменой Траунера, который весь сезон страдал из-за травм и суммарно пропустил более трех месяцев. А в итоге сработал совсем неочевидный ход Рангника, который много внимания уделяет просмотру игроков из австрийского чемпионата.

Один из внутренних продуктов — 23-летний Прасс из «Штурма» — всего через три минуты после выхода на поле пасом с фланга нашел перед штрафной Баумгартнера, а это — почти приговор. Хавбек «Лейпцига» забил за сборную в шести из семи последних матчей и стал первым австрийцем с голами на двух континентальных первенствах!

Вскоре последовал контрольный выстрел. Выход Забитцера один на один, фол Щенсны и реализованный Арнаутовичем пенальти. Польша после второго поражения практически обречена, а такая Австрия еще побьется с Нидерландами на финише группового этапа.

Андрей Кузичев

Польша
1:3
Первый тайм: 1:1
Австрия
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Словения — Сербия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Помните чумовой гол Ибрагимовича Буффону? Шедевры чемпионатов Европы
Известны комбо-карточки на 20 и 21 июня в Hamster Kombat
«Химки» продолжают зажигать — не могут уволить Талалаева. И берут ветеранов
Все фотогалереи
ВидеоФото
20Испания одолела Италию на Евро-2024
24Англия не справилась с Данией
12Сборная Сербии спаслась в конце матча против Словении на Евро-2024. Посмотрите, как это было
18Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы
19Хорватия и Албания дали жару на Евро
15Криштиану начал свой шестой Евро с победы
15Французы смогли победить только благодаря автоголу
20Дьявольское невезение Лукаку
25Англия с трудом обыграла Сербию
29Голландцы стартовали на ЧЕ с волевой победы
Главные темы
Вегхорст — наследник крупной компании и спаситель Нидерландов
Рангник построил мощную Австрию и приблизился к плей-офф
Скандал в Нидерландах из-за «двойников» Гуллита
Украина спаслась от второго провала
Мбаппе остался в запасе Франции на матч против Нидерландов на Евро-2024
Буффон объяснил, почему сборная Италии проиграла Испании
Гари Линекер жестко раскритиковал игру сборной Англии на Евро
Шевченко отреагировал на первую победу сборной Украины на Евро-2024: «Мы были едины»
Вратарь сборной Украины Трубин: Я готов был играть и с Румынией
Игрок сборной Сербии потерял сознание в перерыве матча со Словенией
Украина установила антирекорд чемпионатов Европы
Левандовский не попал в состав Польши на матч Евро-2024 против австрийцев
Ребров — о победе на Евро-2024: Та же команда, что против Румынии, но показала победный дух Украины
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
2020
11 стран Европы
1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
3
Испания
Испания
3
Дания
Дания
Данни: Португалия — реальный претендент на победу в Евро-2024
Шапаренко признан лучшим игроком матча Словакия — Украина на Евро-2024
Колосков: Верю, что Украина может преподнести сюрприз на этом Евро. У них хорошая команда
Евро-2024 уже повторил показатель Евро-2020 по волевым победам
Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины на чемпионатах Европы, опередив Шевченко
Украинские болельщики вывесили баннер с требованием вернуть выборы
Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024
Артём Довбик рассказал, почему Украина проиграла Румынии
Словакия — Украина: стартовые составы команд на матч Евро-2024
СМИ: Форварда Албании Даку дисквалифицируют на несколько матчей
Канте приехал из Саудовской Аравии и разорвал Евро. Кажется, Н’Голо стал только круче
На Евро раскупили розовые футболки Германии с фамилией Крооса
Балканские страны на Евро бесконечно жалуются друг на друга. УЕФА завел уже шесть дел
Король Испании схватился за голову, узнав возраст Ямала: видео
Футбольная федерация Косова подала жалобу на Сербию
Сеть пиццерий высмеяла игру сборной Англии при Саутгейте на Евро
Бандиты с оружием ворвались в дом футболиста Роберто Баджо
«Умеет делать на поле почти всё». Звезду сборной Словакии после Евро ждут в топ-клубе
Мбаппе в маске, мощь польской атаки и кураж словаков: 21 июня на Евро-2024
Голкипер Польши Щенсны высказался о предстоящем матче Евро-2024 с Австрией
Рабьо выйдет вместо Мбаппе в атаке против Нидерландов, Тчуамени дебютирует на Евро-2024
Испания пока лучшая команда Евро. И образец для Саутгейта, как выжать максимум из игроков
Вторая сборная в плей-офф и чудесное спасение Сербии. Что творится на чемпионате Европы
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
«Кошмар какой-то». Бубнов раскритиковал игру вратарей на чемпионате Европы — 2024
Лучано Спаллетти назвал основную причину поражения Италии от Испании на Евро
Король Испании прокомментировал победу «Красной фурии» в матче с Италией на Евро-2024
Тренер сборной Украины рассказал, почему вышел из раздевалки после разгрома от Румынии
«Лучше нас никого нет». Тренер сборной Испании — после победы над Италией
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь