Матчи ЧЕ-2024 начинаются с минуты молчания по Айгнеру. Мы должны быть благодарны ему за ЛЧ

Матчи 2-го тура Евро-2024 начинаются с минуты молчания. Игроки, болельщики, представители УЕФА отдают дань памяти Герхарду Айгнеру, ушедшему накануне из жизни в возрасте 80 лет. Он тоже был футболистом, но прославился отнюдь не подвигами на зелёном газоне.

Айгнер — немец, будучи футболистом, выступал в 1950—1960 годы за родной «Регенсбург» и швейцарские «Мутье» и «Мури-Гюмлиген». Благодаря десятку с лишним сезонов в Швейцарии стал обладателем гражданства и этой страны. Несколько лет Герхард отработал также футбольным судьёй.

Получив экономическое образование, Айгнер устроился в 1969 году на работу в УЕФА. По словам самого немца, он подал заявку, увидев объявление в газете, и отказался от предложенной ему должности в компании BMW, так как очень хотел быть связанным в своей деятельности со спортом. Ещё через 20 лет Айгнер стал генеральным секретарём УЕФА и занимал эту должность фактически до 2004-го.

Главное достижение Айгнера — реформа Лиги чемпионов и превращение её в тот турнир, который мы знаем сейчас. До начала 1990-х главный еврокубок назывался Кубком чемпионов, и в нём участвовали только обладатели чемпионских титулов своих стран и победитель КЕЧ. Айгнер вместе с тогдашним президентом УЕФА шведом Леннартом Юханссоном и привлечёнными специалистами по маркетингу принял решение поменять формат соревнования лучших клубных команд Европы.

С сезона-1992/1993 вместо Кубка чемпионов появилась Лига чемпионов. С новой эмблемой и красивым гимном. И с новым наполнением. Если прежде проводились только игры на вылет, то в ЛЧ плей-офф дополнился групповым этапом. Это было экономически выгодным решением и повысило интерес к турниру. Герхард, помимо всего прочего, занимался вопросами телевизионных прав.

Ещё через пять лет при Айгнере появилось новое ключевое изменение — страны с лучшим рейтингом в таблице коэффициентов УЕФА смогли заявлять команды, занявшие вторые места в своих чемпионатах. Это был первый шаг к расширению Лиги чемпионов до её нынешних границ. В 2001 году по инициативе швейцарского немца был отменён второй групповой этап Лиги чемпионов.

Айгнер выступал за процедуру лицензирования участников Лиги чемпионов и сыграл важную роль в переезде УЕФА из Берна в Ньон. А в 1992 году от принципиальности немца едва не пострадал российский футбол. Герхард выступил против того, чтобы наша сборная была признана правопреемником сборной СССР. Потребовались серьёзные усилия, чтобы переубедить Айгнера. Тогдашний президент РФС и вице-президент УЕФА Вячеслав Колосков при поддержке Юханссона всё же дожал генсека.

«Я уже выразил свои соболезнования, — отреагировал Колосков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” на информацию об уходе немца из жизни. — Мы проработали вместе около 10 лет. Хорошо его знаю — был замечательный и профессиональный человек. Потрясающий организатор, новатор — один из лучших генсеков, кого я встречал. Правда, их было немного. Тем не менее он запомнился.

Была запоминающаяся история с Айгнером, когда развалился Советский Союз и сборная потеряла формальное право участия в чемпионате Европы. Тогда мы придумали Федерацию футбола СНГ и сформировали команду. ФИФА нам разрешила. Юханссон был не против, а вот Айгнер — против. Всем миром его уговаривали. Говорили, что это правопреемник, что всё законно и в соответствии с конституционными параметрами.

В итоге убедили его, но при условии, что все доходы сборной СНГ будут пропорционально разделены по всем странам Содружества, чьи футболисты были в команде. Мы это сделали".

В конце 2003 года на тот момент 60-летний Айгнер подал в отставку, сославшись на личные причины. Он хотел больше времени уделять семье: у немца пятеро детей от двух браков. УЕФА сделал его своим почётным членом. После ухода из организации Айгнер стал председателем правления Euro-Sportring — некоммерческого фонда, организующего международные спортивные турниры в Европе, в частности, для молодёжных и любительских клубов.

«Лига чемпионов сама по себе Суперлига», — говорил Айгнер, оценивая то, во что превратился главный клубный турнир Европы после его реформы.