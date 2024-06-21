Ральф Рангник прокомментировал победу над Польшей на Евро-2024

«Первые 20 минут были, пожалуй, идеальными для нас. Мы должны были вести больше, чем 1:0, но потом мы как будто сбились с пути и начали терять мяч. Вот почему нам пришлось внести несколько изменений во втором тайме, и, как только мы это сделали, мы полностью взяли игру под контроль. Наш провал в первом тайме, безусловно, был психологическим. Возможно, после первых 20 минут было слишком легко, и мы думали, что легко забьем еще один гол, или, может быть, это было как-то связано с давлением, но наша форма ухудшилась, и несколько игроков играли ниже своего уровня, а мы не можем себе этого позволить», — сказал Рангник.