Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
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Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
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Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
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Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
16:00Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
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19:00Польша1Австрия3
Группа D2-й тайм
тв
22:00Нидерланды0Франция0
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Группа EНе начался
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22.06БельгияРумыния
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Группа FНе начался
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22:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Щенсны привез необычный пенальти в матче с Австрией. Поляк заработал неоднозначный 11-метровый и на прошлом ЧМ

Проклятие Войцеха на крупных турнирах.

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Щенсны привез необычный пенальти в матче с Австрией. Поляк заработал неоднозначный 11-метровый и на прошлом ЧМ | Источник: Reuters

Польша во втором туре группового этапа чемпионата Европы уступила Австрии (1:3) и, похоже, завершила борьбу за плей-офф. За два матча команда Михала Пробежа не заработала очков, а в следующей игре встретится с одним из фаворитов турнира Францией.

Австрийцы забили третий гол с пенальти — капитан Марко Арнаутович хладнокровно реализовал попытку на 78-й минуте. Фол, за который турецкий арбитр Халил Мелер назначил 11-метровый, получился необычным. Защитник поляков Ян Беднарек в верховом единоборстве неудачно скинул мяч на ход Марселю Забитцеру. Полузащитник «Боруссии» убежал один на один и начал обыгрывать вратаря Войцеха Щенсны, но был остановлен.

После того как Забитцер прокинул мяч мимо голкипера, Щенсны бросился к нему в попытке перехвата и лицом влетел в ногу полузащитника. Арбитр показал вратарю только желтую — сработало правило «двойного наказания», по которому за фолы в штрафной, приведшие к 11-метровому, не удаляют. Сам Войцех улыбался после эпизода и явно не был согласен с решением судьи.

Поляк привез неоднозначный пенальти уже на втором крупном турнире подряд. Если в игре с Австрией необычным выглядел фол вратаря лицом, то на ЧМ-2022 сомнительным казалось уже решение арбитра. В третьем туре группового этапа Польша встречалась с Аргентиной (0:2) и в первом тайме получила 11-метровый в свои ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Щенсны на 37-й минуте неудачно сыграл на выходе, прерывая навес на Лионеля Месси. Аргентинец в результате добрался до мяча и даже пробил, но через мгновение получил несильный удар перчаткой от вратаря поляков. Арбитр Данни Маккели после просмотра повтора назначил пенальти. Удар исполнил сам Месси, но Войцех отбил выстрел и исправил свою ошибку.

Этот 11-метровый вызвал серьезное возмущение — многим показалось, что действие Щенсны не являлось нарушением правил. Такого же мнения поддерживался и сам вратарь.

«Мы разговаривали перед пенальти, и я сказал, что ставлю 100 евро на то, что арбитр не назначит пенальти, — шутил Щенсны после матча. — В конечном итоге он его назначил. Итак, я проиграл пари Месси. Не знаю, разрешено ли это на чемпионате мира — меня, вероятно, за это забанят! Но меня это сейчас не волнует. Не собираюсь ему платить. Вряд ли его заботят 100 евро, думаю, у него достаточно денег».

Артемий Кутейников

Польша
1:3
Первый тайм: 1:1
Австрия
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