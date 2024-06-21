Игрок сборной Чехии: «Кварацхелия — звезда, выдающийся футболист»

«Кварацхелия — звезда. Он был ключевым игроком в чемпионский сезон “Наполи”. Это выдающийся футболист, поэтому мы, несомненно, готовимся к противостоянию с ним. Он будет одной из главных угроз сборной Грузии, но мы не должны забывать и об остальных членах их команды. У Грузии интересная сборная, которая создает много моментов, как за счет контратак, так и за счет игры первым номером», — цитирует Барака пресс-служба УЕФА.