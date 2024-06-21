Мудрик — после победы Украины над Словакией: «Спасибо за поддержку! Особенно после первого тайма»
Нападающий сборной Украины Михаил Мудрик отреагировал на победу над командой Словакии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.
Нападающий сборной Украины Михаил Мудрик отреагировал на победу над командой Словакии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.
Сегодня, 21 июня, украинцы выиграли со счетом 2:1 благодаря голам Шапаренко и Яремчука.
«Спасибо за поддержку! Особенно после первого тайма. Вместе и до конца команда», — написал Мудрик в социальных сетях.
26 июня сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа Евро-2024 против команды Бельгии.