Тренер Польши Пробеж высказался о поражении в матче Евро-2024 с Австрией

«Первые 15 минут прошли не по плану. Мы не очень хорошо справлялись с агрессивной игрой Австрии и постоянно теряли мяч. В конце нам не хватило качества игры. Мы все вместе выигрываем и проигрываем. Возможно, мы сможем сыграть более агрессивно против Франции, и это даст нам возможность вырасти. Австрия играла на контратаках после того, как мы пропустили второй гол, — вот что случилось. Мы пошли ва-банк. У нас не было опорного полузащитника на поле, но мы должны были рисковать», — приводит слова Пробежа официальный сайт УЕФА.