Франция и Нидерланды сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024

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Встреча проходила в Лейпциге. Команды довольно ярко начали этот поединок и обменялись несколькими опасными моментами, однако к середине тайма игра немного успокоилась, и моменты пропали. В целом первый тайм выдался достаточно равным, однако после перерыва инициатива полностью перешла к французам.

После часа игры у вице-чемпионов мира были два хороших момента для того, чтобы забить, но мяч в итоге неожиданно оказался в их воротах. На 69-й минуте голландцы нашли возможность для атаки, Майк Меньян потащил удар Мемфиса Депая из штрафной площади, однако мяч отскочил точно на ногу Хави Симонсу, который без лишних раздумий отправил его в дальний угол. После долгого пересмотра ВАР, гол был отменен из-за офсайда у Дензела Дюмфриса, который явно создавал помеху Меньяну.

После этого эпизода команды сбавили обороты, начали играть осторожно и в итоге расписали первую на турнире нулевую ничью.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший перелом носа в стартовом матче Евро против Австрии (1:0), провел весь матч в запасе. Его место в команде занял нападающий Маркус Тюрам, который не сумел достойно заменить главную звезду французской сборной. Сборная Франции не может выиграть семь матчей кряду, в которых Мбаппе не выходит в стартовом составе. Без него команда Дидье Дешама пять раз сыграла вничью и дважды потерпела поражение.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн провел свой 32-й матч на крупных турнирах и повторил национальный рекорд для полевых игроков, который на Евро-2008 установил защитник Лилиан Тюрам. Также Гризманн выходил в старте в каждом из 11 последних матчей сборной Франции на Евро. Это третья по продолжительности активная серия среди действующих игроков после Криштиану Роналду (18) и Тони Крооса (13).

Нулевая ничья французов и голландцев выбила из турнира сборную Польши, которая стала первой командой, лишившейся шансов на выход в плей-офф Евро-2024. Для сохранения математических шансов на выход из группы полякам была необходима победа сборной Нидерландов. Команда Михала Пробежа досрочно оставила за собой последнее место в группе D.