Франция и Нидерланды сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FНе начался
тв
16:00ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
19:00ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22:00БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
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Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Франция
13
2
Нидерланды
13
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
13
2
Украина
23
3
Словакия
23
4
Бельгия
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
00:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Франция и Нидерланды сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024

Сборная Франции сыграла вничью с командой Нидерландов (0:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

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27
фотографий

Встреча проходила в Лейпциге. Команды довольно ярко начали этот поединок и обменялись несколькими опасными моментами, однако к середине тайма игра немного успокоилась, и моменты пропали. В целом первый тайм выдался достаточно равным, однако после перерыва инициатива полностью перешла к французам.

После часа игры у вице-чемпионов мира были два хороших момента для того, чтобы забить, но мяч в итоге неожиданно оказался в их воротах. На 69-й минуте голландцы нашли возможность для атаки, Майк Меньян потащил удар Мемфиса Депая из штрафной площади, однако мяч отскочил точно на ногу Хави Симонсу, который без лишних раздумий отправил его в дальний угол. После долгого пересмотра ВАР, гол был отменен из-за офсайда у Дензела Дюмфриса, который явно создавал помеху Меньяну.

После этого эпизода команды сбавили обороты, начали играть осторожно и в итоге расписали первую на турнире нулевую ничью.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший перелом носа в стартовом матче Евро против Австрии (1:0), провел весь матч в запасе. Его место в команде занял нападающий Маркус Тюрам, который не сумел достойно заменить главную звезду французской сборной. Сборная Франции не может выиграть семь матчей кряду, в которых Мбаппе не выходит в стартовом составе. Без него команда Дидье Дешама пять раз сыграла вничью и дважды потерпела поражение.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн провел свой 32-й матч на крупных турнирах и повторил национальный рекорд для полевых игроков, который на Евро-2008 установил защитник Лилиан Тюрам. Также Гризманн выходил в старте в каждом из 11 последних матчей сборной Франции на Евро. Это третья по продолжительности активная серия среди действующих игроков после Криштиану Роналду (18) и Тони Крооса (13).

Нулевая ничья французов и голландцев выбила из турнира сборную Польши, которая стала первой командой, лишившейся шансов на выход в плей-офф Евро-2024. Для сохранения математических шансов на выход из группы полякам была необходима победа сборной Нидерландов. Команда Михала Пробежа досрочно оставила за собой последнее место в группе D.

Нидерланды и Франция имеют по четыре очка и делят между собой лидерство в группе. В заключительном матче группового этапа голландцы в Берлине сыграют со сборной Австрии, в то время как французы в Дортмунде будут играть с командой Польши. Матчи пройдут во вторник, 25 июня.

Нидерланды
0:0
Первый тайм: 0:0
Франция
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27Нидерланды — Франция: первая нулевая ничья
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24Англия не справилась с Данией
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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