Прервалась серия из 50 матчей на чемпионатах Европы без ничьих 0:0
21 июня состоялся матч второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции. Команды сыграли вничью, не забив — 0:0.
21 июня состоялся матч второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции. Команды сыграли вничью, не забив — 0:0.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, прервалась серия из 50 матчей чемпионатов Европы подряд с забитыми мячами.
В последний раз в матче континентального турнира не было голов на Евро-2020, когда вничью сыграли сборные Англии и Шотландии.