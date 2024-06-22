Сборная Польша стала первой командой, которая не выйдет в плей-офф Евро-2024
Сборная Польши стала первой национальной командой, которая потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу.
Сборная Польши стала первой национальной командой, которая потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу.
В пятницу, 21 июня, в группе D поляки проиграли австрийцам (1:3), а Франция и Нидерланды разошлись миром (0:0).
Таким образом, после 2 туров Польша имеет 0 очков в активе и займет последнее место в группе, вне зависимости от результата заключительного матча группового этапа против Франции 25 июня.