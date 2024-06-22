Франция и Нидерланды разочаровали. Такого результата на Евро-2024 ещё не было

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FНе начался
тв
16:00ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
19:00ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22:00БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Франция
13
2
Нидерланды
13
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
13
2
Украина
23
3
Словакия
23
4
Бельгия
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
00:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Франция и Нидерланды разочаровали. Такого результата на Евро-2024 ещё не было

Сыграли 0:0 и отправили Польшу домой.

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28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Первая нулевая ничья на Евро-2024. Франция и Нидерланды, не сумев забить друг другу, остаются во главе группы D. У команд Дидье Дешама и Рональда Кумана по четыре очка, у Австрии — три, а Польша — без очков и досрочно завершила борьбу за выход в плей-офф.

Сломавший нос Килиан Мбаппе показал в соцсетях перед матчем с Нидерландами защитную маску, в которой будет играть на Евро-2024. По правилам УЕФА, она должна быть одноцветной, и для французского новичка «Реала» сделали чёрную. Вопреки информации, что Килиан точно пропустит встречу с нидерландцами, форвард попал в заявку, правда, остался в запасе — единственной перестановкой в основе сборной Франции стало появление вместо него опорного полузащитника Орельена Тчуамени.

Тактическую схему, которую выбрал Дешам в отсутствие Мбаппе, можно было бы описать как 4−4−1−1 с Антуаном Гризманном в роли свободного художника под центрфорвардом Маркусом Тюрамом. В левого полузащитника превратился Адриен Рабьо. Впрочем, при владении, а французы контролировали мяч 60% времени до перерыва, он уходил в центр, освобождая фланг под рывки защитника с душой форварда — Тео Эрнандеса.

Начало матча обещало зажигательный футбол. На первой же минуте Жереми Фримпонг (единственная новая фигура у нидерландцев по сравнению со стартовым туром) убежал практически один на один к воротам Мика Меньяна, но голкипер потащил мяч после удара в дальний нижний угол. Ещё через пару минут голевой момент создали и французы — сейв многообещающего вратаря Барта Вербрюггена помешал случиться голу Гризманна. Однако затем игра стала более размеренной, «трёхцветные» много катали мяч сзади. Соперникам не хватало качественного высокого давления, у обеих команд было минимум потерь на своей половине поля.

В первом тайме Франция и Нидерланды пробили по пять раз. И лучший шанс забить имела команда Дешама. Очередное открывание Рабьо между линий помогло вскрыть оборону голландцев по центру. Тюрам тонко сыграл пяткой, и Адриен выскакивал один на один. Любой форвард на его месте попытался бы пробить, находясь прямо перед воротами, но Рабьо как будто не был уверен в себе как в завершителе. И решил покатить мяч на Гризманна, однако пас совсем не получился. В результате французы не реализовали такой момент, когда забить было проще, нежели промахнуться. Шутка дня от вице-чемпионов мира.

После перерыва сборной Франции требовалось прибавлять как минимум в игре на флангах. Нидерландцы хорошо закрывали края. От Усмана Дембеле и Эрнандеса не было ни точных кроссов, ни иного типа передач под удар. Только на исходе часа матча у французов прошла комбинация, благодаря которой нападающий «ПСЖ» получил свободное пространство справа и сделал пас в центр штрафной на набегавшего Рабьо. Но Адриен и тут сплоховал — отправил мяч куда-то в космос.

Франция увеличила командную скорость и посадила сборную Нидерландов на её треть. Ещё одна тонкая пятка от Тюрама снова привела к тому, что Гризманн получил мяч прямо перед воротами, однако не лучшая обработка всё испортила. Гол потихоньку стучался в нидерландские двери. А забила команда Кумана! Впрочем, принадлежащий «ПСЖ» хавбек Хави Симонс, преуспевший на подборе, рано радовался. Его гол отменили из-за офсайда у Дензела Думфриса, который, пусть и не касался мяча, стоял рядом с вратарём и так или иначе влиял на эпизод. Таково правило, даже если оно кажется не совсем справедливым.

Этот момент немного остудил французов. Тройная замена вдохнула энергию в нидерландцев, которые отодвинули игру от собственной штрафной. Дешам же так и не выпустил «масочника» Мбаппе, решив дожать команду Кумана за счёт центрфорварда Оливье Жиру и вингера Кингсли Комана. Замысел тренера не сработал.

В концовке у ворот сборной Нидерландов снова стало горячо, но так и не закипело. Французы фактически в два раза превзошли нидерландцев по общему количеству ударов (15:8) и ударам из штрафной (8:4), однако уступили по попаданиям в створ (3:4). Без Мбаппе прицел несколько сбился. Впрочем, ничья наверняка устроила и Кумана, и Дешама.

Анатолий Романов

Нидерланды
0:0
Первый тайм: 0:0
Франция
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1964
Испания
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Испания
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2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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