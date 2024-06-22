Канте признан лучшим игроком матча Нидерланды — Франция
Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Нидерландов (0:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Нидерландов (0:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
33-летний француз провел на поле все 90 минут, сделал 57 точных передач из 64, создал три голевых момента, заблокировал один удар и пробежал в общей сложности 11 километров.
Для Канте это уже вторая подобная награда на турнире. Полузащитник «Аль-Иттихада» также был признан лучшим игроком стартового матча сборной Франции против команды Австрии (1:0).
Примечательно, что в этом месяце Канте вернулся в сборную после более чем двухлетнего перерыва. Последний раз он выступал за национальную команду в марте 2022 года.
Сборная Франции имеет в своем активе четыре очка, благодаря чему делит лидерство с Нидерландами в группе D. В заключительном матче группового этапа французы в Дортмунде сыграют с командой Польши, которая уже лишилась шансов на выход в плей-офф. Встреча пройдет во вторник, 25 июня. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.