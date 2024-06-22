Канте признан лучшим игроком матча Нидерланды — Франция

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33-летний француз провел на поле все 90 минут, сделал 57 точных передач из 64, создал три голевых момента, заблокировал один удар и пробежал в общей сложности 11 километров.

Для Канте это уже вторая подобная награда на турнире. Полузащитник «Аль-Иттихада» также был признан лучшим игроком стартового матча сборной Франции против команды Австрии (1:0).

Примечательно, что в этом месяце Канте вернулся в сборную после более чем двухлетнего перерыва. Последний раз он выступал за национальную команду в марте 2022 года.