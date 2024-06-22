Бубнов: матч с Данией показал, что Англия относится к сильнейшим сборным Европы

«Второй матч группы C показал, что Англия относится к сильнейшим сборным Европы, но в число претендентов на кубок её включать не стоит. В первую очередь, это связано с игровой философией Саутгейта. В сборной собраны одни звёзды, которые вынуждены играть в слишком осторожный футбол», — приводит слова Бубнова Sportbox.