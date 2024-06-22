Первый вылет с турнира и страдания Франции без Мбаппе. Что творится на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FНе начался
тв
16:00ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
19:00ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22:00БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
13
2
Украина
23
3
Словакия
23
4
Бельгия
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
08:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Первый вылет с турнира и страдания Франции без Мбаппе. Что творится на чемпионате Европы

Словакию так хвалили, а она проиграла!

Наверх
Евро-2024: результаты 21 июня 2024, обзор матчей, календарь, таблица, группы D и E: Украина, Польша, Нидерланды, Франция | Источник: Getty Images

Очередной, уже восьмой день Евро-2024 позади. Вновь три матча, опять новые сюжеты и результаты. В традиционном дайджесте рассказываем, что произошло за эти несколько часов футбола.

Словакию хвалили, а она проиграла

Футбол

Евро 2024
Группа E, 21.06.2024, 16:00

Словакия1Украина2

Словаки и правда были хороши. И не только в матче с Бельгией, которую они сенсационно хлопнули в 1-м туре. Первый тайм с Украиной тоже был отличным. И логично завершился в пользу Словакии: Иван Шранц забил уже на 17-й минуте.

А вот после перерыва что-то сломалось. Не сразу — постепенно. Пошли ошибки, соперник стал действовать смелее. И на 54-й минуте счёт сравнял Николай Шапаренко. А на 80-й додавил Роман Яремчук. Суммарно игра вполне тянула на ничью, но украинцы показали, что им очки были нужнее.

Ситуация в группе E теперь удивительная. Каждый побеждает каждого, и в последнем туре, вероятно, придётся практически с нуля определять, кто на каком месте финиширует. Однако сначала ход за Бельгией. Если она выиграет у Румынии, в группе будет полное равенство по очкам.

Польша вылетела с Евро

Футбол

Евро 2024
Группа D, 21.06.2024, 19:00

Польша1Австрия3

Поляки и австрийцы выходили на очный матч в одинаковом положении. Первые проиграли на старте Евро Нидерландам, вторые — Франции. Но сама игра равной не получилась. У австрийцев на девятой минуте забил Гернот Траунер. И хоть в середине первого тайма они пропустили (отличился полузабытый бомбардир Кшиштоф Пёнтек), закончилось всё логично.

Во втором тайме Австрия задавила Польшу, вонзив два мяча за 12 минут. И если первый из этих голов, забитый Кристофом Баумгартнером, не удивил, то второй получился ещё и курьёзным. Войцех Щенсны умудрился «заработать» пенальти, сфолив лицом. А Марко Арнаутович с «точки» не простил.

Австрия легко могла выигрывать и крупнее. Конрад Лаймер, например, не попал по пустым с острого угла. Но 3:1 и так неплохо характеризуют ход игры. Теперь австрийцы будут цепляться за плей-офф, а поляки — ждать возвращения домой. Спасти последних могла только победа Нидерландов, но об этом ниже.

Франция и Нидерланды не порадовали. Зато вместе близки к плей-офф

Футбол

Евро 2024
Группа D, 21.06.2024, 22:00

Нидерланды0Франция0

Главная вывеска дня, а результат — нули. Зато вот вам и злодеи, из-за которых Польша отправилась домой. Франции, которая в последнем туре сыграет с поляками, нужно было набрать хотя бы одно очко, чтобы исключить падение на дно по личным встречам. С задачей она справилась.

А об игре даже и сказать особо нечего. Конечно, от фаворитов группы ждали более яркого футбола. Но ощущение, что ничья стратегически всех устраивала. Речь не о договорном матче, конечно. Да и моменты периодически возникали. Нидерланды даже забили, однако помешал офсайд. И всё же дикого стремления забить на последних минутах не было. Это объяснимо. Но грустно.

Хотя кое-что подметить всё же стоит. Килиан Мбаппе досрочно завершил 1-й тур со сломанным носом. А против Нидерландов рвался сыграть в маске. В заявку проникнуть удалось — но не выйти на поле. Так что у французов даже есть небольшая отмазка: с Мбаппе забивать значительно проще, чем без него.

Во время загрузки произошла ошибка.

Михаил Рождественский

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Один из худших в обороне». Овечкина серьёзно раскритиковали в Америке
Почему нам интересен чемпионат Европы по футболу без России?
Дана Уайт превратит россиянина в суперзвезду UFC
«Бобровский внезапно оказался человеком». Реакция Америки на финал НХЛ
Все фотогалереи
ВидеоФото
27Нидерланды — Франция: первая нулевая ничья
20Испания одолела Италию на Евро-2024
24Англия не справилась с Данией
12Сербия спаслась в конце матча против Словении
18Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы
19Хорватия и Албания дали жару на Евро
15Криштиану начал свой шестой Евро с победы
15Французы смогли победить только благодаря автоголу
20Дьявольское невезение Лукаку
25Англия с трудом обыграла Сербию
Главные темы
«Рубин» накажет лучшего бомбардира. Даку оскорбил македонцев
Франция не умеет побеждать без Мбаппе и выглядит не лучше Англии
«Мы не знаем его потолка». А главная звезда Грузии точно Хвича?
На Евро классно работает VAR. Офсайд Роналду — идеальный пример
Франция и Нидерланды разочаровали. Такого результата на Евро-2024 ещё не было
Польша стала первой командой, которая не выйдет в плей-офф Евро-2024
Прервалась серия из 50 матчей на чемпионатах Европы без ничьих 0:0
Франция и Нидерланды сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024
Тренер Польши Пробеж высказался о поражении в матче Евро-2024 с Австрией
«Рубин» применит дисциплинарные и финансовые санкции к футболисту Даку
Витсель не поможет Бельгии в матче Евро-2024 против Румынии
Щенсны привез необычный пенальти в матче с Австрией. Поляк заработал неоднозначный 11-метровый и на прошлом ЧМ
Игрок сборной Чехии: «Кварацхелия — звезда, выдающийся футболист»
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Мудрик — после победы Украины над Словакией: «Спасибо за поддержку! Особенно после первого тайма»
Ральф Рангник прокомментировал победу над Польшей на Евро-2024
Матчи ЧЕ-2024 начинаются с минуты молчания по Айгнеру. Мы должны быть благодарны ему за ЛЧ
Черчесов звал его в сборную России, а теперь он переходит в «Боруссию» и может выиграть Евро. Кто такой Вальдемар Антон
Рангник построил мощную Австрию и приблизился к плей-офф! Польша практически обречена
Полузащитник Австрии Баумгартнер признан лучшим игроком матча с Польшей на Евро-2024
Зинченко рассказал, что помогло Украине обыграть Словакию
Мбаппе остался в запасе Франции на матч против Нидерландов на Евро-2024
Австрия одержала первую победу на Евро-2024, обыграв Польшу
Мартинес резко ответил на вопрос об игровом времени Роналду
«Двойников» Гуллита на Евро обвинили в расизме. Продолжение мощного скандала в Нидерландах
Тренер Словакии Кальцона прокомментировал поражение от Украины в матче Евро-2024
Буффон объяснил, почему сборная Италии проиграла Испании
Гари Линекер жестко раскритиковал игру сборной Англии на Евро
Шевченко отреагировал на первую победу сборной Украины на Евро-2024: «Мы были едины»
Вратарь сборной Украины Трубин: Я готов был играть и с Румынией
Игрок сборной Сербии потерял сознание в перерыве матча со Словенией
Украина установила антирекорд чемпионатов Европы
Левандовский не попал в состав Польши на матч Евро-2024 против австрийцев
Украина ушла от второго провала. Перевернула матч со словаками и вырвала победу
Ребров — о победе на Евро-2024: Та же команда, что против Румынии, но показала победный дух Украины
Данни: Португалия — реальный претендент на победу в Евро-2024
Шапаренко признан лучшим игроком матча Словакия — Украина на Евро-2024
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Колосков: Верю, что Украина может преподнести сюрприз на этом Евро. У них хорошая команда
Евро-2024 уже повторил показатель Евро-2020 по волевым победам
Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины на чемпионатах Европы, опередив Шевченко
Украинские болельщики вывесили баннер с требованием вернуть выборы
Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь