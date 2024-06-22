Первый вылет с турнира и страдания Франции без Мбаппе. Что творится на чемпионате Европы

Евро-2024: результаты 21 июня 2024, обзор матчей, календарь, таблица, группы D и E: Украина, Польша, Нидерланды, Франция | Источник: Getty Images

Очередной, уже восьмой день Евро-2024 позади. Вновь три матча, опять новые сюжеты и результаты. В традиционном дайджесте рассказываем, что произошло за эти несколько часов футбола.

Словакию хвалили, а она проиграла

Футбол Евро 2024 Группа E, 21.06.2024, 16:00 Словакия 1 Украина 2

Словаки и правда были хороши. И не только в матче с Бельгией, которую они сенсационно хлопнули в 1-м туре. Первый тайм с Украиной тоже был отличным. И логично завершился в пользу Словакии: Иван Шранц забил уже на 17-й минуте.

А вот после перерыва что-то сломалось. Не сразу — постепенно. Пошли ошибки, соперник стал действовать смелее. И на 54-й минуте счёт сравнял Николай Шапаренко. А на 80-й додавил Роман Яремчук. Суммарно игра вполне тянула на ничью, но украинцы показали, что им очки были нужнее.

Ситуация в группе E теперь удивительная. Каждый побеждает каждого, и в последнем туре, вероятно, придётся практически с нуля определять, кто на каком месте финиширует. Однако сначала ход за Бельгией. Если она выиграет у Румынии, в группе будет полное равенство по очкам.

Польша вылетела с Евро

Футбол Евро 2024 Группа D, 21.06.2024, 19:00 Польша 1 Австрия 3

Поляки и австрийцы выходили на очный матч в одинаковом положении. Первые проиграли на старте Евро Нидерландам, вторые — Франции. Но сама игра равной не получилась. У австрийцев на девятой минуте забил Гернот Траунер. И хоть в середине первого тайма они пропустили (отличился полузабытый бомбардир Кшиштоф Пёнтек), закончилось всё логично.

Во втором тайме Австрия задавила Польшу, вонзив два мяча за 12 минут. И если первый из этих голов, забитый Кристофом Баумгартнером, не удивил, то второй получился ещё и курьёзным. Войцех Щенсны умудрился «заработать» пенальти, сфолив лицом. А Марко Арнаутович с «точки» не простил.

Австрия легко могла выигрывать и крупнее. Конрад Лаймер, например, не попал по пустым с острого угла. Но 3:1 и так неплохо характеризуют ход игры. Теперь австрийцы будут цепляться за плей-офф, а поляки — ждать возвращения домой. Спасти последних могла только победа Нидерландов, но об этом ниже.

Франция и Нидерланды не порадовали. Зато вместе близки к плей-офф

Футбол Евро 2024 Группа D, 21.06.2024, 22:00 Нидерланды 0 Франция 0

Главная вывеска дня, а результат — нули. Зато вот вам и злодеи, из-за которых Польша отправилась домой. Франции, которая в последнем туре сыграет с поляками, нужно было набрать хотя бы одно очко, чтобы исключить падение на дно по личным встречам. С задачей она справилась.

А об игре даже и сказать особо нечего. Конечно, от фаворитов группы ждали более яркого футбола. Но ощущение, что ничья стратегически всех устраивала. Речь не о договорном матче, конечно. Да и моменты периодически возникали. Нидерланды даже забили, однако помешал офсайд. И всё же дикого стремления забить на последних минутах не было. Это объяснимо. Но грустно.

Хотя кое-что подметить всё же стоит. Килиан Мбаппе досрочно завершил 1-й тур со сломанным носом. А против Нидерландов рвался сыграть в маске. В заявку проникнуть удалось — но не выйти на поле. Так что у французов даже есть небольшая отмазка: с Мбаппе забивать значительно проще, чем без него.

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