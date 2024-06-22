Франция не умеет побеждать без Мбаппе. Команда Дешама пока выглядит не лучше Англии

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FНе начался
тв
16:00ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
19:00ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22:00БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
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1.071F3A/B/C
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2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
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5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
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13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
09:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Франция не умеет побеждать без Мбаппе. Команда Дешама пока выглядит не лучше Англии

А ведь сравнение с Саутгейтом — худшая оценка на этом Евро.

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27
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Было бы слишком просто объяснить первую нулевую ничью на этом чемпионате отсутствием у французов Мбаппе. Но это действительно значимый фактор. Наглядная статистика: это был седьмой матч французов за последние два года без Мбаппе в стартовом составе, и ни в одном из них команда Дешама не выиграла — пятая ничья при двух поражениях. Да, у Мбаппе по-прежнему ноль голов на Евро. Да, он и сам в игре с австрийцами не забил в пустые ворота. Но это все слабые контраргументы. Конечно, Килиан добавил бы качества французам в завершении. Особенно если вспомнить, как комично Гризманн и Рабьо в первом тайме распорядились едва ли не лучшим моментом в этом матче.

А вообще даже закономерно, что первая нулевая ничья на турнире случилась в матче со второй по яркости вывеской. Всем нам пора запомнить: не нужно вестись на громкие афиши во время групповых этапов Евро. Да, накануне испанцы спасли игру с итальянцами, показав очень приятный футбол. Хоть и гол был всего лишь один — да и тот неказистый, в свои ворота. Но выступление Испании — это в принципе исключение. А вот такой матч в исполнении Франции или все, что делает Англия, — это ближе к реальной жизни.

Напрашивается сравнение сборных Франции и Англии — двух главных фаворитов по всем предтурнирным раскладам. Оттаптываться на команде Саутгейта — признак хорошего тона на этом Евро. Но критика, даже в самых огульных формах, вполне заслуженная: нельзя играть в столь тошнотворный футбол с таким набором исполнителей. Однако штука в том, что французы недалеко ушли. Практически все, что говорят об англичанах, после двух матчей можно приписать и команде Дешама. Качество атакующих игроков никак не соответствует тому, что они показывают у чужих ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя чисто по восприятию англичане и французы все же стоят на разных ступенях. У Саутгейта игровая скука стоит во главе идеологии, его подопечные ни при каких обстоятельствах не будут действовать по-другому. У Дешама и его команды слишком много успешного опыта (три финала на четырех последних крупных турнирах), чтобы про них можно было сказать: они просто вкатываются, еще не включились — все контролируют и знают, что делают. Есть четыре очка и фактически гарантированный выход в следующий раунд, но один забитый мяч (да и тот автогол) в двух играх — настораживающий показатель. Если долго откладывать, можно вообще упустить момент и не включиться.

Если на второй неделе Евро вы уже «наелись» футболом, то лучше отказаться от просмотра матчей топ-сборных. У фаворитов пока стратегия — они силы экономят. Хотите попасть на драйвовый матч — выбирайте что-то не самое очевидное, вроде Грузии с Турцией. Там люди уже в группе играют матчи жизни.

Олег Кошелев

Нидерланды
0:0
Первый тайм: 0:0
Франция
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