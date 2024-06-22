В Берлине задержали польских фанатов после стычки со стюардами у фан-зоны

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Полиция Берлина задержала нескольких польских болельщиков после их стычки со стюардами на входе в фан-зону у Бранденбургских ворот. Об этом говорится в опубликованном в X (ранее Twitter) сообщении правоохранительных органов столицы ФРГ.

«У пропускного пункта перед входом в фан-зону у Бранденбургских ворот произошла стычка между преимущественно польскими болельщиками и стюардами. Наши сотрудники были туда вызваны по тревоге, на них напали фанаты и забросали бутылками и камнями», — отмечается в сообщении.

«Наши коллеги применили физическую силу, перцовый газ и дубинки и задержали несколько человек», — сообщили в полиции.

Как отмечается, среди сотрудников правоохранительных органов и болельщиков есть пострадавшие. Один из пропускных пунктов был временно закрыт.