На Евро-2024 классно работает VAR. Офсайд Роналду — идеальный пример, как все должно быть

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FНе начался
тв
16:00ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
19:00ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22:00БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Группа A
1
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26
2
Швейцария
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3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
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Испания
26
2
Италия
23
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Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
13
2
Украина
23
3
Словакия
23
4
Бельгия
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

На Евро-2024 классно работает VAR. Офсайд Роналду — идеальный пример, как все должно быть

Правда, в другом эпизоде Криштиану почему-то простили.

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Судейство на Евро-2024, как работает VAR на чемпионате Европы, мнение, разбор, офсайд Криштиану Роналду, видеоповторы | Источник: Getty Images

Вы заметили, насколько спокойно проходит Евро-2024 в плане судейства? Ни одного скандала. Понятно, что турнир ещё далеко не завершён, но 21 матч — это отрезок, по которому уже можно подмечать тенденции. Сколько споров случается за пару туров в РПЛ или АПЛ? А тут тишина.

Кажется, за всё время произошёл лишь один сомнительный эпизод. И один забавный. Если говорить про смешной, то там всё просто. Роналду рванул на чужую половину поля до того, как его партнёры разыграли мяч в центральном круге. Впечатляет, насколько заранее убежал португалец. Это, безусловно, ошибка судьи, но не самая грубая и ни на что не повлиявшая (до Роналду мяч дошёл ещё нескоро — после нескольких переходов владения).

Рывок Криштиану Роналду | Источник: Кадр трансляции

Действительно дискуссионный момент возник в матче Германия — Венгрия, когда забивал Джамал Мусиала. Этому предшествовала борьба Вилли Орбана с Илкаем Гюндоганом. С одной стороны, здесь можно увидеть борьбу плечо в плечо, когда никто не контролирует мяч. С другой — было похоже и на толчок со стороны немца. Если смотреть с разных камер, то впечатление тоже разное. При замедленном крупном повторе больше тянет на фол, а если смотреть в динамике, то похоже на допустимую борьбу.

Главный судья нарушения правил не заметил, как и VAR. Это вполне укладывается в последние тенденции. Первая: высокая планка допустимого при единоборствах. Вторая: VAR вмешивается только при явных и очевидных ошибках. Это ровно то, что и проговаривают судейские чиновники, включая управляющего директора УЕФА по судейству Роберто Розетти. Хотите пенальти? Тогда там должно быть что-то действительно жёсткое. Как в моменте, когда Райан Портеус влетел шипами в ногу Гюндогана. А просто небольшое столкновение — это не пенальти.

Столкновение Вилли Орбана и Илкая Гюндогана | Источник: Кадр трансляции

По сути, это был единственный момент, который вызвал споры. Добавить к этому можно разве что отмену гола Нидерландов, но, похоже, офсайд у Дензела Думфриса всё-таки был активным (помешал прыгнуть вратарю). Даже если это эпизоды из серии 50 на 50, то судей понять можно. Арбитры пока отлично справляются, и тут велика заслуга VAR. Он вмешивается достаточно редко (в большинстве матчей обходились без него), хотя в первой встрече ему пришлось включаться трижды. VAR исправил за матч сразу три ошибки главного судьи Клемана Тюрпена.

Отдельно стоит сказать про скорость проверки на офсайд (это самый частый повод для вмешательства VAR на этом турнире). Полуавтоматическая система фиксации работает весьма оперативно. Если раньше проверка занимала несколько минут, то теперь хватает даже меньше одной. В матче Португалия — Чехия на 87-й минуте всё тот же Роналду оказался в офсайде. Главный судья Марко Гуида засчитал гол, но уже спустя 49 секунд его отменил VAR. Полуавтоматическая фиксация офсайда настолько себя зарекомендовала в последнее время, что её внедрят в АПЛ по ходу ближайшего сезона (ориентировочно в сентябре-октябре).

Офсайд у Криштиану Роналду | Источник: Кадр трансляции

Обидно, что в комментариях до сих пор жалуются на крохотные офсайды, будто их нужно прощать. На самом же деле главное, что есть чёткая линия: так можно, а так — нельзя. То же самое с касанием мяча рукой у атакующей команды. Это может казаться мелочью, которую удалось разглядеть только благодаря чипу в мяче и специальному пульсу. Однако это всё равно остаётся нарушением правил. Даже если касание руки не дало никакого преимущества.

Но, опять же, главное, что мы разбираем именно такие эпизоды. Или то, насколько руки поляков были в естественном положении в своей штрафной. Уже не случается мощных скандалов, как со знаменитым (не)голом Лэмпарда на ЧМ-2010. Есть за что сказать спасибо технологиям.

Григорий Телингатер

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СССР
СССР
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Венгрия
Венгрия
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Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
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Англия
Англия
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Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
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