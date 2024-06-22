«Мы не знаем его потолка». А главная звезда сборной Грузии точно Хвича?

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FНе начался
тв
16:00ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
19:00ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22:00БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
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14.07W49W50
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Нидерланды
24
2
Франция
24
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Австрия
23
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Польша
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2
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3
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Бельгия
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Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
09:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мы не знаем его потолка». А главная звезда сборной Грузии точно Хвича?

Карьеру Мамардашвили запустила победа над московским «Динамо», а сейчас за ним охотятся европейские топ-клубы.

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Грузия — Чехия, Евро-2024, 22 июня 2024: вратарь Георгий Мамардашвили, карьера, Валенсия, трансферы, статистика | Источник: Getty Images

В сознании рядового болельщика Хвича Кварацхелия — безоговорочный лидер сборной Грузии. Но это не совсем так. Ещё один важнейший игрок команды Вилли Саньоля — голкипер Георгий Мамардашвили. Он тащил команду в стыковых матчах Евро-2024. Например, отразил удар Анастасиоса Басакетаса в серии пенальти в финале с Грецией. Так что без Георгия никакого попадания на турнир в Германию не было бы. А ещё Мамардашвили — ценный лот «Валенсии», на который претендуют европейские топ-клубы. Рассказываем историю роста грузинского вратаря до одного из лучших на континенте.

Переезду Мамардашвили в Испанию поспособствовала победа над московским «Динамо»

Карьера Мамардашвили стартовала в 2010-м в юношеской команде «Гагров» из Тбилиси. Через пару лет он уже перебрался в академию главного клуба Грузии — тбилисского «Динамо». Именно там Георгий и получил футбольное образование. В 2018-м его перевели в основной состав, за который он, правда, ни разу не сыграл. Его отправляли в аренду в «Рустави» и «Локомотив» Тбилиси.

Именно поездка в «Локо» изменила карьеру Мамардашвили. В августе 2020 года клуб участвовал в квалификации Лиги Европы. Сначала «Локомотив» прошёл румынский «КСУ Крайова», а затем — московское «Динамо». Тогда в старте у грузинского клуба вышел как раз 19-летний Мамардашвили. Он выдал крутой матч и заслужил похвалы даже от соперников. «В тот вечер каждый в “Динамо” сыграл, как мог, никто не филонил. Но проявили невнимательность, допустили детские ошибки, а их вратарь поймал страшный кураж — после той игры его можно было продать в любой клуб Европы», — отмечал динамовский защитник Иван Ордец.

Затем «Локомотив» встретился с испанской «Гранадой». Команда из Тбилиси уступила (0:2), но Мамардашвили снова выдал топ-матч, совершив пять сейвов. Эта встреча тоже повлияла на судьбу вратаря: летом 2021 года «Валенсия» отправила арендное предложение по Георгию в тбилисское «Динамо» (права всё ещё принадлежали им). А представитель Мамардашвили отметил, что испанцы разглядели парня именно в матче с «Гранадой». УЕФА тем временем включил Георгия в список 50 самых перспективных футболистов Европы.

Летом 2021-го Мамардашвили переехал в Испанию на правах годичной аренды. «Валенсия» рассчитывала, что грузин отправится во вторую команду. В основе тогда между собой конкурировали Яспер Силлессен и Хауме Доменек. Но на летние сборы Мамардашвили всё же взяли, а тренер Хосе Бордалас хвалил Георгия. Не зря: к 1-му туру основные вратари сломались, поэтому на матч с «Хетафе» вышел грузин. Он не пропустил, совершил пять сейвов, а Ла Лига признала его голкипером тура.

Затем Мамардашвили продолжил выходить в старте — даже после возвращения Силлессена. Но спустя время нидерландец всё же вернулся в основу, а Георгий оказался на скамейке. Впрочем, в феврале 2022-го Яспер опять получил травму. Мамардашвили вернулся в ворота и застолбил за собой место в старте. «Я многому научился у Силлессена. В Испании я вырос физически и морально. Стал значительно лучше как вратарь, и атмосфера в команде в этом помогла!» — признавался позже Георгий.

«Валенсия» подсуетилась ещё в январе 2022 года, выкупив вратаря у тбилисского «Динамо» всего за € 800 тыс. и прописав отступные в размере € 20 млн.

Кстати, за сборную Мамардашвили дебютировал в сентябре 2021-го. Он вышел в старте в товарищеской игре с Болгарией. Первый официальный матч за Грузию состоялся 8 июня 2022 года: команда с Георгием в составе разгромила Северную Македонию (3:0).

Мамардашвили — безоговорочный основной вратарь «Валенсии» с весны 2022-го. Тогда же клуб дошёл до финала Кубка Испании, где уступил «Бетису» только в серии пенальти. А авторитетное испанское издание Marca включило Георгия в символическую сборную Примеры в сезоне-2021/2022. В сентябре 2022-го «Валенсия» подписала с Мамардашвили новый контракт до 2027 года. После обновления стоимости игроков Примеры от Transfermarkt в ноябре Георгий стал самым дорогим вратарём (€ 35 млн) из бывших стран СССР в истории, обойдя Игоря Акинфеева.

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Георгий — в топ-3 вратарей Европы по важнейшему показателю

Мамардашвили провёл сезон-2023/2024 в Примере на элитном уровне. «Валенсия» заняла восьмое место в чемпионате во многом благодаря Георгию, который провёл 13 «сухих» матчей (четвёртый результат в лиге). А по статистике PSxG-GA (разница между ожидаемыми голами соперника и пропущенными мячами) от Opta грузин — лучший вратарь Примеры. Он предотвратил восемь голов (+8,2) в ворота «Валенсии». Для сравнения, второе место занял голкипер «Жироны» Пауло Гассанига с показателем +5,1. Кстати, по этому компоненту Георгий стал третьим в топ-5 лигах Европы. Впереди оказались только Микеле Ди Грегорио («Монца», +10,4) и Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», +10,3).

Также Мамардашвили вошёл в топ-10 Примеры по количеству (восьмой, 103) и проценту успешных сейвов (10-й, 73,8%). А по пропущенным голам на 90 минут Георгий стал шестым (1,12).

«Мамардашвили — состоявшийся вратарь с отличной карьерой, находящийся на высоком уровне. Статистика это подтверждает. Мы не знаем его потолка, Георгий постоянно растёт».

Рубен Бараха
главный тренер «Валенсии»

Мамардашвили мог оказаться в «Баварии» в 2023-м. А сейчас им интересуются «Атлетико», «Челси» и «Милан»

Ещё летом 2023 года Георгий приблизился к топ-клубу. «Бавария» искала вратаря на подмену травмированному Мануэлю Нойеру. Ян Зоммер покинул Мюнхен ради гарантированного места в старте «Интера», поэтому выбор пал на Мамардашвили. Но в итоге немецкий гранд приобрёл у «Маккаби» из Тель-Авива Даниэля Переца. Правда, тот впоследствии провёл всего два матча за сезон. А вот Мамардашвили в мае 2024-го пробил отметку в 100 игр за «Валенсию». «Хочу поблагодарить всех, кто работает в клубе — как персонал, так и игроков, потому что без них я бы не смог провести столько матчей. Для меня очень важно играть за “Валенсию” и представлять команду», — отметил Георгий.

Футбол

Евро 2024
Группа F, 22.06.2024, 16:00

Грузия-Чехия-

Но, возможно, грузинский вратарь больше не сыграет на «Месталье». СМИ сообщают об интересе больших клубов к Мамардашвили. В марте Tuttosport писал, что «Милан» рассматривает вариант с покупкой Георгия на случай ухода Мика Меньяна. Football London в июне сообщал, что Мамардашвили также интересуется «Челси». А журналист Педро Мората опубликовал информацию о потенциальной сделке с «Ньюкаслом». Последние готовы забрать Георгия за € 41 млн. Главный европейский инсайдер Фабрицио Романо также заявлял, что «Атлетико» может пригласить Мамардашвили в случае ухода Яна Облака. Кандидатов на подписание грузина немало. Но и заплатить придётся солидную сумму: Transfermarkt по-прежнему оценивает Георгия в € 35 млн.

«Он великолепный вратарь и игрок очень высокого уровня. Георгий по-прежнему молод, и если он продолжит прогрессировать такими же темпами, то даже невозможно сказать, насколько крутым он может стать. Мамардашвили — отличная цель для европейских клубов», — отметил легендарный вратарь «Валенсии» Сантьяго Каньисарес.

Сейчас у Мамардашвили есть шанс помочь Грузии одержать первую в истории страны победу в матче Евро. Возможно, даже выйти с ней в плей-офф. А уже потом уехать в европейский топ-клуб.

Никита Паглазов

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