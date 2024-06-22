«Мы не знаем его потолка». А главная звезда сборной Грузии точно Хвича?

Грузия — Чехия, Евро-2024, 22 июня 2024: вратарь Георгий Мамардашвили, карьера, Валенсия, трансферы, статистика | Источник: Getty Images

В сознании рядового болельщика Хвича Кварацхелия — безоговорочный лидер сборной Грузии. Но это не совсем так. Ещё один важнейший игрок команды Вилли Саньоля — голкипер Георгий Мамардашвили. Он тащил команду в стыковых матчах Евро-2024. Например, отразил удар Анастасиоса Басакетаса в серии пенальти в финале с Грецией. Так что без Георгия никакого попадания на турнир в Германию не было бы. А ещё Мамардашвили — ценный лот «Валенсии», на который претендуют европейские топ-клубы. Рассказываем историю роста грузинского вратаря до одного из лучших на континенте.

Переезду Мамардашвили в Испанию поспособствовала победа над московским «Динамо»

Карьера Мамардашвили стартовала в 2010-м в юношеской команде «Гагров» из Тбилиси. Через пару лет он уже перебрался в академию главного клуба Грузии — тбилисского «Динамо». Именно там Георгий и получил футбольное образование. В 2018-м его перевели в основной состав, за который он, правда, ни разу не сыграл. Его отправляли в аренду в «Рустави» и «Локомотив» Тбилиси.

Именно поездка в «Локо» изменила карьеру Мамардашвили. В августе 2020 года клуб участвовал в квалификации Лиги Европы. Сначала «Локомотив» прошёл румынский «КСУ Крайова», а затем — московское «Динамо». Тогда в старте у грузинского клуба вышел как раз 19-летний Мамардашвили. Он выдал крутой матч и заслужил похвалы даже от соперников. «В тот вечер каждый в “Динамо” сыграл, как мог, никто не филонил. Но проявили невнимательность, допустили детские ошибки, а их вратарь поймал страшный кураж — после той игры его можно было продать в любой клуб Европы», — отмечал динамовский защитник Иван Ордец.

Затем «Локомотив» встретился с испанской «Гранадой». Команда из Тбилиси уступила (0:2), но Мамардашвили снова выдал топ-матч, совершив пять сейвов. Эта встреча тоже повлияла на судьбу вратаря: летом 2021 года «Валенсия» отправила арендное предложение по Георгию в тбилисское «Динамо» (права всё ещё принадлежали им). А представитель Мамардашвили отметил, что испанцы разглядели парня именно в матче с «Гранадой». УЕФА тем временем включил Георгия в список 50 самых перспективных футболистов Европы.

Летом 2021-го Мамардашвили переехал в Испанию на правах годичной аренды. «Валенсия» рассчитывала, что грузин отправится во вторую команду. В основе тогда между собой конкурировали Яспер Силлессен и Хауме Доменек. Но на летние сборы Мамардашвили всё же взяли, а тренер Хосе Бордалас хвалил Георгия. Не зря: к 1-му туру основные вратари сломались, поэтому на матч с «Хетафе» вышел грузин. Он не пропустил, совершил пять сейвов, а Ла Лига признала его голкипером тура.

Затем Мамардашвили продолжил выходить в старте — даже после возвращения Силлессена. Но спустя время нидерландец всё же вернулся в основу, а Георгий оказался на скамейке. Впрочем, в феврале 2022-го Яспер опять получил травму. Мамардашвили вернулся в ворота и застолбил за собой место в старте. «Я многому научился у Силлессена. В Испании я вырос физически и морально. Стал значительно лучше как вратарь, и атмосфера в команде в этом помогла!» — признавался позже Георгий.

«Валенсия» подсуетилась ещё в январе 2022 года, выкупив вратаря у тбилисского «Динамо» всего за € 800 тыс. и прописав отступные в размере € 20 млн.

Кстати, за сборную Мамардашвили дебютировал в сентябре 2021-го. Он вышел в старте в товарищеской игре с Болгарией. Первый официальный матч за Грузию состоялся 8 июня 2022 года: команда с Георгием в составе разгромила Северную Македонию (3:0).

Мамардашвили — безоговорочный основной вратарь «Валенсии» с весны 2022-го. Тогда же клуб дошёл до финала Кубка Испании, где уступил «Бетису» только в серии пенальти. А авторитетное испанское издание Marca включило Георгия в символическую сборную Примеры в сезоне-2021/2022. В сентябре 2022-го «Валенсия» подписала с Мамардашвили новый контракт до 2027 года. После обновления стоимости игроков Примеры от Transfermarkt в ноябре Георгий стал самым дорогим вратарём (€ 35 млн) из бывших стран СССР в истории, обойдя Игоря Акинфеева.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241695&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Георгий — в топ-3 вратарей Европы по важнейшему показателю

Мамардашвили провёл сезон-2023/2024 в Примере на элитном уровне. «Валенсия» заняла восьмое место в чемпионате во многом благодаря Георгию, который провёл 13 «сухих» матчей (четвёртый результат в лиге). А по статистике PSxG-GA (разница между ожидаемыми голами соперника и пропущенными мячами) от Opta грузин — лучший вратарь Примеры. Он предотвратил восемь голов (+8,2) в ворота «Валенсии». Для сравнения, второе место занял голкипер «Жироны» Пауло Гассанига с показателем +5,1. Кстати, по этому компоненту Георгий стал третьим в топ-5 лигах Европы. Впереди оказались только Микеле Ди Грегорио («Монца», +10,4) и Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», +10,3).

Также Мамардашвили вошёл в топ-10 Примеры по количеству (восьмой, 103) и проценту успешных сейвов (10-й, 73,8%). А по пропущенным голам на 90 минут Георгий стал шестым (1,12).

«Мамардашвили — состоявшийся вратарь с отличной карьерой, находящийся на высоком уровне. Статистика это подтверждает. Мы не знаем его потолка, Георгий постоянно растёт». Рубен Бараха главный тренер «Валенсии»

Мамардашвили мог оказаться в «Баварии» в 2023-м. А сейчас им интересуются «Атлетико», «Челси» и «Милан»

Ещё летом 2023 года Георгий приблизился к топ-клубу. «Бавария» искала вратаря на подмену травмированному Мануэлю Нойеру. Ян Зоммер покинул Мюнхен ради гарантированного места в старте «Интера», поэтому выбор пал на Мамардашвили. Но в итоге немецкий гранд приобрёл у «Маккаби» из Тель-Авива Даниэля Переца. Правда, тот впоследствии провёл всего два матча за сезон. А вот Мамардашвили в мае 2024-го пробил отметку в 100 игр за «Валенсию». «Хочу поблагодарить всех, кто работает в клубе — как персонал, так и игроков, потому что без них я бы не смог провести столько матчей. Для меня очень важно играть за “Валенсию” и представлять команду», — отметил Георгий.

Футбол Евро 2024 Группа F, 22.06.2024, 16:00 Грузия - Чехия -

Но, возможно, грузинский вратарь больше не сыграет на «Месталье». СМИ сообщают об интересе больших клубов к Мамардашвили. В марте Tuttosport писал, что «Милан» рассматривает вариант с покупкой Георгия на случай ухода Мика Меньяна. Football London в июне сообщал, что Мамардашвили также интересуется «Челси». А журналист Педро Мората опубликовал информацию о потенциальной сделке с «Ньюкаслом». Последние готовы забрать Георгия за € 41 млн. Главный европейский инсайдер Фабрицио Романо также заявлял, что «Атлетико» может пригласить Мамардашвили в случае ухода Яна Облака. Кандидатов на подписание грузина немало. Но и заплатить придётся солидную сумму: Transfermarkt по-прежнему оценивает Георгия в € 35 млн.

«Он великолепный вратарь и игрок очень высокого уровня. Георгий по-прежнему молод, и если он продолжит прогрессировать такими же темпами, то даже невозможно сказать, насколько крутым он может стать. Мамардашвили — отличная цель для европейских клубов», — отметил легендарный вратарь «Валенсии» Сантьяго Каньисарес.

Сейчас у Мамардашвили есть шанс помочь Грузии одержать первую в истории страны победу в матче Евро. Возможно, даже выйти с ней в плей-офф. А уже потом уехать в европейский топ-клуб.