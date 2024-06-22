Испанец Ямаль играет в бутсах с изображением флагов двух других стран | Источник: Getty Images

Эти государства являются родными для его родителей.

После двух туров чемпионата Европы — 2024 испанская национальная команда набрала шесть очков и гарантировала себе выход в ⅛ финала этого турнира.

На Евро-2024 16-летний крайний нападающий принял участие в двух матчах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности Ямаль провёл на поле 157 минут.