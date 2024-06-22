«Мы можем быть лучше». Райс высказался об игре сборной Англии на Евро-2024

«Мы все так сильно хотим, чтобы страна гордилась нами. Мы все отчаянно хотим побеждать, быть лидерами, выходить на поле и дарить людям воспоминания на всю жизнь. Иногда мне кажется, что мы оказываем на себя слишком большое давление.



Рассуждая после матча, мы приходим к тому, что как команда мы можем быть лучше. Однако посмотрите — две игры, одна победа, одна ничья. Наша цель — выйти из группы, и я уверен, что мы сможем сделать это», — приводит слова Райса Daily Mail.