Сборная Англии при Саутгейте — худшая команда в истории Евро по количеству ударов за матч | Источник:

«Львы» при 53-летнем специалисте наносят в среднем всего девять ударов за матч. Такого низкого показателя не было ни у одной сборной при конкретном тренере. Данная статистика ведётся с 1980 года.