Н'Голо Канте установил рекорд для европейских футболистов | Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Англии. Встреча завершилась со счётом 0:0.

В стартовом составе французов вышел полузащитник Н’Голо Канте. И он установил рекорд для европейских футболистов.

Франция ни разу не проиграла в основное время на ЧМ и Евро с Канте в составе (17 матчей — 12 побед и пять ничейных результатов).