Капелло: Хорватия — худший из возможных соперников для сборной Италии

«Я вижу, что сейчас чемпионы припёрты к стенке. [Хорватия] худший из возможных соперников. Опасность будет исходить из центра. Модрич, Брозович, Ковачич. Возможно, они не так быстры, как испанцы, но технически они равны с ними. Вот почему нужно, чтобы сборная училась на ошибках, которые она допустила в матче с Испанией», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.