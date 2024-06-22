Ашветия: Хвича в первой игре на Евро немного волновался, поэтому у него не всё получилось

«Грузины хорошо провели матч с турками. Чехия — очень дисциплинированная команда, которая хорошо выходит из обороны в атаку. Грузию ждёт тяжёлая игра, но на чемпионате Европы слабых команд не бывает. Надеюсь, что Грузия добьётся успеха и порадует болельщиков.



Хвича в первой игре немного волновался, поэтому у него не всё получилось. Думаю, в матче с чехами он будет более уверенным и даст результат», — приводит слова эксперта Metaratings.