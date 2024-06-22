Стало известно, когда Мбаппе вернется на футбольное поле

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе должен вернуться на поле в субботу, чтобы принять участие в товарищеском матче против молодежной команды «Падерборна», сообщает RMC Sport.

Французские футболисты, базирующиеся во время Евро в городе Бад-Липпшпринге, в районе Падерборна, проведут в субботу матч против местной молодежной команды. Встреча начнется в 17:30 по местному времени (18:30 мск) и будет состоять из двух таймов по 30 минут.

Ожидается, что тренерский штаб сборной Франции выпустит на поле Килиана Мбаппе, чтобы дать футболисту шанс привыкнуть к маске непосредственно во время игры.

Мбаппе получил травму носа 17 июня в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против сборной Австрии (1:0). В пятницу он провел весь матч со сборной Нидерландов (0:0) на скамейке запасных. 25 июня в заключительном туре группы D французы встретятся с поляками.