Грузия объявила стартовый состав на матче с Чехией на Евро-2024
Матч второго тура группового этапа Евро-2024 Грузия — Чехия пройдет в Гамбурге.
Матч второго тура группового этапа Евро-2024 Грузия — Чехия пройдет в Гамбурге.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия выйдет в стартовом составе сборной Грузии на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии против сборной Чехии, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча группы F пройдет в Гамбурге в субботу и начнется в 16:00 мск.
Полностью стартовый состав сборной Грузии выглядит так: Георгий Мамардашвили (вратарь), Отар Какабадзе, Лаша Двали, Гурам Кашия (капитан), Соломон Кверквелия, Георгий Кочорашвили, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили, Анзор Меквабишвили, Георгий Цитаишвили, Жорж Микаутадзе.
В состав сборной Чехии вошли: Йиндржих Штанек (вратарь), Томаш Голеш, Робин Гранач, Владимир Цоуфал, Адам Гложек, Патрик Шик, Лукаш Провод, Давид Юрасек, Вацлав Черны, Ладислав Крейчи, Томаш Соучек (капитан).